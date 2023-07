En libertad sin cargos la mujer detenida tras agredir al alcalde de Burguillos

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Sevilla ha dejado en libertad sin cargos a la mujer de 39 años detenida este martes en Burguillos, acusada de agredir al alcalde de la localidad, Domingo Delgado, cuando éste le dejó sin suministro de agua en la vivienda que habita como okupa.

Los hechos se produjeron en torno a las 11:00 horas. El alcalde llegó a su casa junto a dos policías locales y dos fontaneros para comprobar si tenía un enganche ilegal de agua, aduciendo el edil que había denuncias de vecinos en este sentido. Sin embargo, a partir de aquí, las versiones entre Delgado y la vecina en cuestión se contradice. Mientras Delgado sostiene que fue agredido cuando comprobaba el enganche de agua, la detenida afirma que le fue cortado el suministro, y ella misma salió a la calle a recriminarle que la había dejado sin agua en plena ola de calor, más aún teniendo en la vivienda a tres menores, de 15, 12 y 11 años. En ese momento, según la defensa legal de la mujer, el alcalde habría propinado "dos bofetadas", a las que la mujer respondió "siempre en defensa propia", recoge el escrito de defensa que apostilla que "sus lesiones se reflejan en un parte de lesiones", que ha sido presentado tras ser atendida en el centro de salud de la localidad.

La detenida, no obstante, ha pasado la noche custodiada en el cuartel de la Guardia Civil de la Rinconada, y ha sido llamada ante el juez a las 12:00 horas de este jueves, ante el que se ha acogido a su derecho a no declarar. Contra ella no se ha impuesto ninguna medida restrictiva, y tan solo tendrá que ser citada a declarar si se fija una vista oral por estos hechos.

Ambas partes, según la misma fuente, mantienen un litigio desde hace tres años por este asunto y el último capítulo fue una multa a la mujer por un delito de desobediencia hacia el Ayuntamiento, en la que el alcalde pedía pena de prisión y finalmente fue condenada a una multa económica. Las mismas fuentes han indicado que la detenida ha preferido no declarar al estar pasando su familia un momento grave por enfermedad, motivo por el cual su abogada intentó durante la tarde de este miércoles que no pasase la noche detenida, sino que fuese llamada a declarar el mismo día de la detención, lo que finalmente no fue posible.