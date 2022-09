"Lo único que quiero es que aparezca mi hijo, darle un entierro digno y cerrar este capítulo"

La familia paterna de Antonio David Barroso Díaz, el menor de 15 años desaparecido hace justo un año en Morón de la Frontera, pidió este martes a la Policía que intensifique la búsqueda del niño en otras zonas del recorrido que hizo su madre, Esperanza Macarena Díaz, diferentes a las que ya se han rastreado.

Para el padre del desaparecido, Antonio Barroso, es fundamental que la Policía busque el cuerpo de su hijo en el trayecto entre Riaza y Carabias, los dos pueblos de la provincia de Segovia en los que se vio a la madre sola el 13 de septiembre de 2021. Macarena fue vista en un hotel de Riaza y apareció pasadas más de tres horas en una gasolinera de Carabias diciendo que había matado a su hijo.

"Entre estos dos pueblos hay un trayecto de 25 ó 30 minutos. ¿Qué hizo ella durante esas tres horas?", dijo el padre, que este martes presidió una manifestación por las calles de Morón de la Frontera, con la que medio centenar de personas recordaron a Antonio David y pidieron Justicia para él ante los juzgados de Morón.

Según el padre, la Policía da credibilidad a la versión de Macarena, que aseguró que arrojó a su hijo a un contenedor de basura en las inmediaciones del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid). Los investigadores buscaron al menor sin éxito en dos vertederos próximos.

"Le dan credibilidad a esta versión porque aseguran que hay un desfase de unos minutos, pero ella pudo parar un momento para cualquier cosa, como ir al servicio, no tuvo que ser necesariamente para deshacerse del cuerpo. Pasó mucho más tiempo entre Riaza y Carabias y por eso pedimos que se busque ahí", insistió el padre.

La familia estuvo acompañada por Luis Núñez, miembro de la asociación Quién sabe dónde y que ejerce de portavoz. Este hombre explicó a las puertas de los juzgados de Morón que ha hecho el trayecto acompañado de un perito judicial y expuso que sólo se tarda media hora en un viaje que Macarena hizo en tres. Además, fue grabada en un hotel de Riaza con una ropa distinta a la que llevaba cuando apareció en la gasolinera de Carabias confesando el crimen. También llevaba el pelo recogido cuando antes lo llevaba suelto. Según esta teoría que maneja la familia paterna, se habría manchado deshaciéndose del cadáver y se recogió el pelo porque le molestaba en esta labores.

Antes, Macarena había partido la mañana del 12 de septiembre de Morón de la Frontera con su hijo, en teoría para hacer el Camino de Santiago con intención de sanarlo. Se desplazó primero a Cádiz, después hacia Málaga y finalmente se alojó durante unas horas en Talavera de la Reina (Toledo). Es en un hotel de esta localidad donde se vio por última vez al niño.

Pasada la medianoche, dejó el hotel y no se la volvió a ver hasta Riaza, donde intentó alojarse otro hotel que estaba completo. Tres horas después confesó el crimen en una gasolinera. Luego cambiaría varias veces de versión y diría que el niño se murió días antes en Morón de la Frontera, una teoría a la que también los investigadores le dieron credibilidad.

El adolescente desaparecido padece un elevado grado de discapacidad. Tiene el síndrome de West y no es capaz de moverse por sí mismo, de comer o comunicarse. Es absolutamente dependiente y no podría sobrevivir por sí solo mucho tiempo, de ahí que a los familiares le queden muy pocas esperanzas de hallarlo con vida.

"Lo único que quiero es que aparezca mi hijo, se le dé un entierro digno y se cierre este capítulo", dijo el padre, que aseguró que no cree a su ex mujer, que el pasado lunes dio una entrevista en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco. "Que salga diciendo que se le estaba muriendo, agonizando, y que no le dio el auxilio que no necesitaba, yo a eso no le doy crédito", aseguró el padre.

"Siempre lo ha cuidado, lo ha llevado al médico, ¿y ahora lo ve morirse y no es capaz de llevarlo?. Es inexplicable, ¿por qué razón hace eso?", se planteó el progenitor del menor de desaparecido, para quien Macarena "ha contado lo que quiere contar y no la verdad". "Podría contarla perfectamente, porque es la única que sabe dónde está el niño. Y tampoco puede decir que está colaborando con la Policía, porque ella ha hecho todo este camino para quitar del medio al niño".

Macarena sufre una enfermedad mental grave y se encontraba hace un año en un brote de la misma. "Nos da la impresión que tenía todo esto preparado. No me puedo dar cuenta de que tiene una enfermedad si no me lo dice. Ella siempre aparentaba estar bien, nadie sabía en el pueblo que tenía una patología tan grave, porque si no yo lo habría sabido", añadió Antonio Barroso.

"Habla de un brote psicótico, pero ella dejó a su perro a buen recaudo, lo llevó a una perrera, mientras que a su hijo dice que lo tiró a un contenedor. Para ella valía más la vida del perro que la del hijo", insistió el padre, que aseguró que cree que su ex mujer no mató a su hijo, pero sí lo dejó morir y luego se deshizo del cadáver.

Mientras tanto, Macarena sigue en libertad provisional desde que fue dada de alta del hospital en el que fue ingresada tras confesar que mató al menor. "Imagínese lo que supone eso para nosotros. Yo no salgo por no encontrármela, pero mi familia sí se la encuentra. A una mujer que dice que ha matado a mi hijo y lo ha tirado. Imagínese la situación".

Antonio Barroso seguirá buscando a su hijo. Ya ha ido varias veces a la zona de la provincia de Segovia que él considera clave y volverá a hacerlo en las próximas semanas, acompañado de su actual pareja. "Mi mujer conduce y vamos parando, yo me bajo y reviso. Y así seguiremos".

La manifestación con la que los familiares y allegados de Antonio David Barroso recuerdan al menor desaparecido se celebra cada mes, si bien esta era de especial interés por cumplirse un año. Detrás de una pancarta a la que le van cambiando el número de días que lleva desaparecido, medio centenar de personas pidieron Justicia con este chico discapacitado.

Muy afectada, la abuela paterna, María Partida, recordó las palabras que le dijo Macarena al principio de la desaparición. "He comprado una mantita y lo he puesto al lado de un contenedor. Pues vamos a buscarlo, le dije yo, pero me dijo que no podíamos encontrarlo", dijo la mujer, entre lágrimas. "Lo único que le pido es que si ella lo sabe, que nos lo diga, la verdad. Si ella no ha hecho daño al niño, yo le pongo una medalla, ahora, si le ha hecho algo, que la medalla se la ponga la Justicia".

"Es un niño lo que ha tirado, un niño que no puede hablar, que no puede comer, que no le ha podido decir mamá a su madre. Si ella está mal, hay centros para que se cure. Es su hijo. Es muy duro, me cuesta la misma vida hablar, porque me muero de pena", recalcó la abuela del menor desaparecido.