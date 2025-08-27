Casi mil personas han participado en el programa de Senderos 2025 de la Diputación de Sevilla

Casi mil personas (980) han participado en la edición 2025 del Programa Provincial de Senderos, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, cuando se llevan celebradas seis de las diez jornadas que integran este circuito, que han discurrido desde el pasado mes de febrero por: el Sendero Tiro al plato, los Brezales, Barranco de la Lana, de El Ronquillo; el Sendero Termas Romanas y Carrizosas, de Herrera; el Sendero Vereda Cuesta del Señor, de Castilblanco de los Arroyos; el Sendero Río Agrio, de Aznalcóllar; el Sendero Puerta del Viento-La Boyera, de La Puebla de Cazalla, y el Sendero Alcornocal de la Mocheta-Orbajena, de Paradas.

Un programa en el que destaca significativamente la participación de las mujeres, que con 614 participantes hasta el momento, casi doblan a los hombres. Por jornadas, la estructura de la participación es la siguiente: 190 senderistas (84 hombres y 106 mujeres) en El Ronquillo; 195 senderistas (71 hombres y 124 mujeres) en Herrera; 173 senderistas (56 hombres y 117 mujeres) en Castilblanco de los Arroyos; 186 senderistas (62 hombres y 124 mujeres) en Aznalcóllar; 104 senderistas (41 hombres y 63 mujeres) en La Puebla de Cazalla, y 132 senderistas (52 hombres y 80 mujeres), en Paradas.

“En ninguna de las jornadas ya celebradas la participación baja del centenar, lo que nos lleva a ratificar que se trata de una práctica deportiva muy demandada en nuestros municipios, precisamente por su carácter lúdico y porque está orientada a toda la familia, con un arco de edad de nuestros senderistas que se establece entre los 15 y los 81 años. Es una actividad que, además, coadyuva a que las sevillanas y los sevillanos conozcan las rutas naturales más hermosas de la provincia”, explica el responsable del Deporte provincial, Casimiro Fernández.

Fernández ha destacado también la colaboración de los ayuntamientos que integran el Programa. “Juntos, estamos dando difusión al patrimonio natural de la provincia, democratizando la práctica deportiva y ofreciendo un ocio alternativo para toda la familia, que contribuye también a la dinamización de las economías de los pueblos participantes y de su entorno”.

El Programa Provincial de Senderos 2025 se retomará en septiembre tras el parón dictado por la climatología del verano, que hace menos grata esta práctica deportiva. En concreto será el próximo 21 de septiembre, con la jornada que se celebrará en Cazalla de la Sierra, que discurre por el Sendero de las Laderas y Camino Viejo, y continuará el día 28, en Brenes, con una ruta por el Sendero Ruta del Azahar.

Hay que señalar que dos de las rutas senderistas previstas para el pasado mes de marzo, la del Real de la Jara por el Sendero El Berrocal y la de Las Navas de la Concepción por el Sendero Los Molinos del Ciudadeja, tuvieron que suspenderse por lluvias abundantes y se retoman los días 5 y 12 de octubre, respectivamente.

La normativa del Programa Provincial de Senderos 2025 se puede consultar aquí.