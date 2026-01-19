Dos muertos en el incendio de una vivienda en Castilblanco de los Arroyos

Dos personas han muerto en el incendio de una vivienda en la urbanización Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos. Se trata de un matrimonio de mediana edad, que podrían llevar varios días muertos. El hermano de la mujer fallecida dio el aviso este lunes al teléfono de emergencias 112, al que comunicó el hallazgo de los dos cadáveres en una casa que estaba ya quemada, sin que hubiera fuego. El hombre se acercó a la vivienda al no tener respuesta de su hermana a las llamadas que le hizo durante el fin de semana.

Sobre las nueve y media de la mañana, este familiar descubrió los cuerpos. La casa está ubicada en la calle Los Béticos. Los Bomberos de la Diputación acudieron al lugar y confirmaron la veracidad del aviso. La Guardia Civil y la comisión judicial acudieron a la casa para una primera inspección ocular y para el levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se les practicarán las autopsias en las próximas horas.

Esta prueba será clave para conocer cuándo se produjo la muerte. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso. No han trascendido las edades exactas ni las identidades de las víctimas.