Multado por bañarse en fuentes públicas de Castilleja de la Cuesta tras publicar un vídeo en directo en redes

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha identificado a un vecino de la localidad que usaba las fuentes públicas para bañarse, hasta que, tras subir un vídeo en directo a redes sociales, fue localizado y sorprendido por los agentes en una de ellas.

En sus redes sociales, la Policía, que ha ironizado con que entiende "que hace mucha calor" y ha señalado que meterse en una fuente pública "puede salir caro", porque además de los daños "que puedas causar al sistema de la fuente", se pueden producir lesiones, "tanto por los productos que contiene el agua, como por los elementos eléctricos no compatibles con el baño de personas".

De esta forma, tras detectar la publicación en una red social, una patrulla se dirigió a una fuente fácilmente identificable en el vídeo publicado, y sorprendió al ahora identificado. Esta persona se enfrenta a una sanción por esta actividad, que además está gravada por "hacer un llamamiento a algo incívico".