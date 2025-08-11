Incautados más de 500 kilos de pescado no aptos para consumo en una pescadería en La Rinconada

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) han llevado a cabo una reciente intervención conjunta en una pescadería ubicada en la localidad sevillana de La Rinconada. Como resultado de esta operación, se incautaron más de 500 kilogramos de productos pesqueros no aptos para el consumo humano.

Durante la actuación, se decomisaron un total de 580 kilos de productos del mar, entre los que se encontraban 38 kilos de la especie Sepiida (jibia), 111 kilos de Merluccius merluccius (merluza) y 39 kilos de Loligo vulgaris (chipirón). Del total de la mercancía intervenida, 336 kilos fueron decomisados por los agentes de la Guardia Civil debido a las malas condiciones en las que se hallaban, al haber superado la fecha de caducidad para su consumo. Los 244 kilogramos restantes fueron incautados por la Inspección Pesquera debido a la falta de documentación que acreditase su procedencia e identificación, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente para su comercialización.

Tras un exhaustivo análisis de toda la mercancía intervenida, y de acuerdo con el informe emitido por la Veterinaria de la zona correspondiente, se procedió a la destrucción del decomiso a través de una empresa autorizada, al ser catalogada como no apta para el consumo humano debido al grave riesgo que suponía para la salud.

Esta intervención se enmarca dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), que tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente, especialmente en lo que respecta a la línea de comercialización. Este tipo de actuaciones son fundamentales para asegurar que los productos pesqueros que llegan al consumidor cumplen con todos los requisitos de calidad y seguridad alimentaria.