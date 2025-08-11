Las incautaciones de cocaína se disparan en Sevilla

Las incautaciones de cocaína se dispararon en la provincia de Sevilla en el año 2024. Así lo acredita un informe del Ministerio del Interior, la Estadística anual sobre drogas, que refleja un brutal incremento de las cantidades de esta droga decomisadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Fueron casi siete toneladas y media (7.420 kilos) las intervenidas durante el año pasado, lo que supuso un aumento desmesurado en relación con el ejercicio anterior, que se cerró con sólo 30 kilos requisados. Traducido a porcentajes, se produjo un incremento interanual del 23.918,43%.

Buena parte de culpa de ello la tiene el papel protagonista que ha adquirido el río Guadalquivir como vía de entrada de la cocaína en España. Hasta ahora era una ruta utilizada sólo por los traficantes de hachís. El primer alijo, que fue el que disparó las estadísticas, tuvo lugar a finales de año en una finca de Coria del Río. Allí se hallaron siete toneladas de cocaína, que habían sido introducidas por el río a través de narcolanchas. Es, hasta la fecha, el mayor alijo de cocaína traído a través de estas embarcaciones semirrígidas decomisado en España.

La operación se llevó a cabo la madrugada del pasado 27 de diciembre, cuando la Guardia Civil detectó dos narcolanchas en la entrada del río Guadalquivir, dos narcolanchas. Se activaron diferentes medios aéreos, marítimos y terrestres, y se realizó un seguimiento exhaustivo a las mencionadas embarcaciones, corroborando como descargaban gran cantidad de fardos que posteriormente trasladaron a una finca, que era vigilada con armas largas por varias personas

Durante el registro de la finca, se localizaron dos zulos subterráneos conformados por dos contenedores marítimos, donde la organización criminal almacenaba distintos alijos. Estos contenedores estaban adaptados específicamente para este propósito, tanto para su acceso como para su almacenamiento desde la parte superior. Durante el operativo fueron detenidas tres personas y, además de la droga, se incautaron tres armas largas de fuego (incluyendo un fusil de asalto AK-47) y dos vehículos sustraídos.

Seis meses después, la Guardia Civil culminó la operación con la detención de Ginés Enrique G. R., considerado el principal narcotraficante del Guadalquivir en la provincia de Sevilla y responsable de la mercancía intervenida. Junto a él fueron arrestados también su hermano y principal colaborador, así como varios familiares. Finalmente fueron 17 los detenidos en este operativo.

Apenas una semana después, la Policía Nacional y la Guardia Civil se incautaron de otras tres toneladas de cocaína que estaban ocultas en una nave adyacente a un restaurante, en la urbanización Colina, en el término municipal de La Puebla del Río. Este alijo corresponde ya al mes de enero de 2025, y por tanto no figura en las estadísticas de 2024, pero sí sirve para confirmar la tendencia al alza de las incautaciones de cocaína en Sevilla, y más concretamente, en el entorno del río Guadalquivir.

Otro cargamento que iba destinado a entrar hasta la capital andaluza por el agua fue intervenido en el Caribe por la Armada francesa. Un cuarto, que venía en un narcosubmarino, fue intervenido por Portugal la pasada primavera. En estos dos últimos había sevillanos a bordo, lo que avala la teoría de que ambos envíos terminarían entrando por el río. A ello se le une la gran cantidad de narcolanchas que se han podido ver este año remontando el Guadalquivir cada vez que hay temporal en el mar. A veces, llegan hasta la capital e incluso la rebasan.

El informe del Ministerio del Interior refleja también un importante descenso del hachís y la marihuana, las drogas que en los últimos años habían copado el mercado en la provincia de Sevilla. El hachís sigue siendo la sustancia más intervenida, con 12 toneladas y media. Esta cifra, sin embargo, es menos de la mitad de la cantidad incautada el año anterior, cuando se requisaron casi 27 toneladas. La variación interanual refleja una caída del 53%. Ya en 2023 se produjo una bajada del 5,7%, lo que indica una evolución a la baja del hachís, a pesar de que siga siendo la droga más extendida.

La marihuana ha cedido el segundo puesto en incautaciones a la cocaína y ha experimentado un descenso más que notable. En 2024 se decomisaron casi 2,8 toneladas de cannabis, lo que supuso un 40% menos que el año anterior, cuando se rozaron las 4,7 toneladas intervenidas. Desde hace aproximadamente una década, las intervenciones de marihuana habían ido en aumento, sobre todo a raíz de la proliferación de los cultivos de interior, que en el caso de Sevilla han colonizado edificios enteros en algunos barrios de la capital, como el Polígono Sur, Palmete, Su Eminencia o Torreblanca.

Estas plantaciones requieren de una importante demanda eléctrica, pues necesitan mantener una temperatura constante y para ello hacen falta aparatos de aire acondicionado, así como focos y lámparas para dotarlas de luz y así acelerar el crecimiento de las plantas. Esto lleva a quienes cultivan cannabis, prácticamente en todos los casos, a realizar enganches ilegales a la red eléctrica para así poder ahorrarse el gasto en luz. Un piso con una plantación consume como 80 viviendas. Esto lleva años generando problemas de convivencia en los barrios, con apagones, sobrecargas, incendios e incluso explosiones en los centros de transformación.

Sin embargo, la bajada de las incautaciones es un indicador claro de un estancamiento en lo que hasta ahora era una actividad frenética de las mafias de la marihuana en la provincia de Sevilla, una de las más destacadas en la producción de cannabis a nivel nacional. Una explicación posible a esta bajada está en la propia dinámica del mercado. La gran mayoría de la producción de marihuana de Sevilla se destinaba al mercado europeo, donde se pagaba por ella hasta siete veces más de lo que valía en España. En los últimos años se está empezando a cultivar también en los países que hasta ahora demandaban la marihuana de España, por lo que ya no se importa tanto y el precio es más bajo que antes.

A pesar de ello, sí ha subido el polen de cannabis, del que se incautaron el año pasado 171 kilos. En 2023 fueron algo menos de 50 kilos, de ahí que el repunte haya sido del 242%. La cantidad intervenida representa el 25% del total de esta sustancia hallado en España. También han subido las plantas de cannabis intervenidas, que fueron 63.948, lo que supuso un 60% más que en 2023.

Llama la atención el crecimiento importante de los anabolizantes y esteroides, de los que se decomisaron casi 85 kilos. Más aún si se tiene en cuenta que el año anterior esa cantidad no había llegado ni a un kilo y se había quedado por debajo de los 700 gramos. Esto supone que la variación interanual sea del 12.229%.

Un porcentaje similar es el que ha crecido el clonazepam, más conocido por la denominación comercial de Rivotril. De este fármaco se intervinieron más de 36.200 unidades a lo largo del año 2024, lo que supuso un crecimiento del 12.063% en relación con el año anterior. El clonazepam es la base del karkubi, una droga barata que se suele fabricar en el norte de África y que se elabora con clonazepam, hachís, harina y colorante rojo. Esta droga provoca alucinaciones y un estado de euforia constante.

El boom del karkubi ha provocado que, desde hace aproximadamente dos años, decenas de toxicómanos colapsen los centros de salud de Sevilla para obtener fármacos con los que hacer esta droga. Se han sucedido incluso las agresiones y amenazas a los facultativos que se niegan a extender las recetas.

Del informe llama la atención la caída del 75% del MDMA en forma de éxtasis, del que se intervinieron 6.426 pastillas a lo largo de 2023. Este descenso se produjo en beneficio del MDMA en forma de cristal, que subió un 179% con 3.495 unidades decomisadas. También subieron mucho las incautaciones de medicamentos para la disfunción eréctil, de los que se intervinieron 370 comprimidos.

La heroína sigue teniendo cierta presencia, muy lejos ya del auge que tuvo décadas atrás. En Sevilla se consume casi siempre inhalada y mezclada con la pasta base de cocaína o basuco, en lo que se conoce como rebujao o rebujito. De la heroína, que tuvo en su día en Dos Hermanas un epicentro del tráfico a nivel nacional, se requisaron en 2024 5,9 kilos. Esta cifra supuso un crecimiento del 164% en relación con el año anterior, en el que apenas se decomisaron 2,2 kilos.

A pesar de esta subida, el tráfico y consumo de heroína se mantiene en niveles relativamente bajos. De la pasta base de cocaína se intervinieron 3,5 kilos, lo que disparó el crecimiento hasta el 77.000%, dado que el año anterior las incautaciones de esta droga fueron prácticamente inexistentes.

En cuanto al fentanilo, droga que ha arrasado en numerosas ciudades de Estados Unidos, sólo se ha incautado medio gramo.

El informe del Ministerio del Interior recoge también el número de detenidos y denunciados. En la provincia de Sevilla fueron 1.119 los arrestados por su relación con el tráfico de drogas, un 2,61% menos que el año anterior, que se cerró con 1.149 detenciones. Representan el 16,64% del total de la comunidad andaluza y el 4,66% del total nacional. En cuanto a los denunciados, fueron 13.165, un 11,32% menos que en 2023.