La oposición de Constantina se alía para forzar un pleno sobre sanidad y educación

Momento histórico en el Ayuntamiento de Constantina. Dos partidos de la oposición se han unido por primera vez en la historia en la localidad para para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario con el objetivo de pedir el cumplimiento de su derecho a "intervenir en la gestión diaria de los asuntos municipales y de efectuar el control de la acción del equipo de gobierno", alegando "falta de transparencia" y de "información de primera mano de las actuaciones" en el municipio por parte de los miembros del gobierno que lidera el popular Rubén Rivera y al que acusan de haber "convertido las sesiones plenarias en meras sesiones técnicas y burocráticas, sin dar cabida a los problemas reales del municipio".

PSOE y Ciudadanos x Constantina registraron el pasado viernes en el edificio consistorial su petición para la celebración de este pleno por la "situación de parálisis, desinterés y silencio" ante los problemas con los que se encuentran los ciudadanos día a día, según consta en dicho documento firmado por ambas formaciones, haciendo especial hincapié a la "grave situación sanitaria y educativa" en el municipio, que concentrarían los puntos del día de los que constaría dicho acto. Por eso, en la petición formal de este pleno, amparada en el artículo 46.2 de la ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, se plantea un orden del día que pasa por aprobar los acuerdos planteados por ambas formaciones para la mejora de la sanidad pública y de los centros educativos municipales.

Entre las cuestiones que más preocupa a la oposición, destacan la "deficiente" atención sanitaria del HAR Sierra Norte y la necesidad de un "compromiso real y efectivo" de mantener los servicios y prestaciones que se contemplaban en 2018, así como la declaración de la Zona Básica de Salud de Constantina como zona de difícil cobertura. La oposición tema el posible "desmantelamiento" de este centro y considera que "se han roto los principios de equidad y eficiencia de la atención sanitaria en la población de la Sierra Morena de Sevilla", asegurando una "reducción de los servicios sanitarios que se prestan en la localidad". En este punto, solicitan al alcalde y su equipo de gobierno que "no oculten la realidad" y "dejan de mirar para otro lado" y que, aunque la gestión sanitaria no depende de la corporación municipal, "sí dé traslado de esta situación a la Junta, con la que comparte partido político".

Por otro lado, PSOE y Ciudadanos x Constantina también consideran la necesidad de que se materialice una reunión de la consejería de Educación con los equipos directivos y las AMPAS de los centros de enseñanza pública de la localidad "para que sean ellos mismos quienes puedan trasladarle las necesidades educativas de la población". En esta materia, denuncian la "situación crítica" en la que se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas o la "deficiente" limpieza del CEIP Valle de la Osa durante el curso escolar.

Del mismo modo, apuntan que la Mesa de la Ciudadanía, en la que participaban todos los colectivos y se planteaban las necesidades de los vecinos, tampoco se habría vuelto a celebrar desde la pandemia sanitaria del 2020.

Así, ante una situación inédita, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Cazallo, lamenta que el equipo de gobierno municipal no dé respuesta a asuntos de "enorme importancia para la ciudadanía", como son la sanidad y la educación públicas, por lo que, en ese Pleno, se harían propuestas "para solucionar graves problemas que tendrán que debatirse en pleno".

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos x Constantina y concejal, María José Reyes, pide al alcalde "que cumpla con sus vecinos los compromisos con los que llegó al gobierno local en las pasadas elecciones.

"Cuando se convirtió en candidato del PP dejando de representar al partido independiente con el que concurrió en los anteriores comicios dijo que sería todo más fácil por estar dentro de un partido con respaldo nacional para tocar las puertas pertinentes, pero se da la circunstancia que es el mismo partido que gobierna en la Junta de Andalucía, y aquí no se hace nada. Lo único que queremos es que nos dejen hablar y comunicar al equipo de gobierno lo que realmente hoy Constantina, necesita, quiere y demanda, que no se nos amordace y que nos den explicaciones de tantas cosas de las que no tenemos información", concluye.