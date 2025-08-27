Pérgolas, una fuente y zonas ajardinadas para la Puerta de Córdoba en Carmona

El Ayuntamiento de Carmona ha sacado a concurso público una actuación para crear una zona de rebaje térmico junto al entorno natural y patrimonial de la Puerta de Córdoba; edificio monumental de origen romano que es uno de los accesos al conjunto histórico de la localidad.

Con una inversión de 130.000 euros, la iniciativa se centrará en la puesta en valor de esta zona con la plantación de árboles, arbustos y plantas de flor, la instalación de una fuente ornamental acorde con el entorno y la creación de una zona de descanso con sombra mediante la ejecución de una pérgola ajardinada, que se ubicará lo más alejada posible del ámbito directo de la Puerta de Córdoba para evitar posibles impacos visuales sobre el histórico monumento.

Asimismo, se llevarán a cabo una serie de actuaciones para adecuar las condiciones de accesibilidad de la zona eliminando las barreras arquitectónicas existentes en el entorno. Esta obra es una de las iniciativas previstas por el Ayuntamiento para la creación de zonas de rebaje térmico en itinerarios turísticos de la localidad; medida que se incluye en el Plan de sostenibilidad turística en destino de Carmona impulsado desde la Delegación municipal de Turismo y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration EU.

Entre estas actuaciones, también se encuentra la plantación de más de cien árboles en el conocido como Camino Viejo; una senda peatonal que rodea el conjunto histórico de la ciudad uniendo el Alcázar de la Puerta de Sevilla y la Puerta de Córdoba y pasando junto a monumentos como la Ermita de San Mateo y el Alcázar del Rey don Pedro.