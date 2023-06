El pueblo de Algámitas se rebela contra el nuevo alcalde del PP, que sólo obtuvo 97 votos

Sólo obtuvo 97 votos de sus vecinos, pero el pasado día 17 se convirtió en alcalde por sorpresa. El popular Francisco Jesús Mesa, un auxiliar en la farmacia de Algámitas, fue investido regidor del municipio tras recibir los apoyos en el Pleno de investidura de los cuatro concejales del PSOE que, cuando todo hacía presagiar que pactarían con Unidos por Algámitas (UXA), la fuerza más votada, o bien, que ésta última gobernara con mayoría simple, se dio un giro inesperado de los acontecimientos y los socialistas dieron la alcaldía al que menos se lo esperaba. Ni él, ni los los 1.250 algamiteños que este martes alzaron la voz por las calles del pueblo.

Con mensajes como "El pueblo no te eligió", "El pueblo ha hablado, respétalo" o "Con minoría no se obtiene una Alcaldía", más de un centenar de vecinos y vecinas de la localidad mostraron este martes su rechazo al nuevo alcalde. Según los convocantes, la concentración y cacerolada frente al Ayuntamiento reivindica "que la decisión del pueblo ante las urnas no ha sido respetada ni tenida en cuenta por los concejales electos socialistas".

"Es un hecho sin precedentes el de hoy, nunca jamás un movimiento vecinal se había rebelado contra el gobierno local y son muchos los ciudadanos que se sienten engañados y traicionados por lo ocurrido", insisten.

Con todo, tras las elecciones del 28-M, los independientes de Unidos por Algámitas (UxA) ganaron en número de votos con 421. Esto le reportó cuatro concejales, los mismos que logró el PSOE, que históricamente ha gobernado en esta localidad, con sus 377 sufragios. En último lugar quedó el candidato del PP, Francisco Jesús Mesa, que no logró ni el 11% del respaldo de sus vecinos, pero que al final resulta que ha acabado con una vara de mando.

Los vecinos consideran que la maniobra de imprevista de los socialistas "es una trama para no descubrir las cloacas de un gobierno asentado y con antecedentes judiciales en los últimos años". "Tal es el temor a destapar todo lo que hay, que han jugado de la manera mas sucia y ruin que había, dándole la espalda al pueblo y a sus propios votantes para seguir protegiendo los intereses personales al margen de las directrices marcadas por la ejecutiva provincial del PSOE", criticaban ayer los manifestantes.

En el seno del PSOE, según han revelado fuentes consultadas en el municipio, el secretario general del partido en Sevilla, Javier Fernández, ya manifestó el pasado miércoles que tomaría medidas al respecto y que le exigirá las actas de concejal a los cuatro ediles por incumplir las bases internas del PSOE. "Hasta la fecha no ha realizado ningún movimiento ni siquiera un comunicado público", critican en el pueblo.

La protesta de ayer no quedará ahí, los vecinos han informado de que habrá más movilizaciones para los próximos días, así como de la intención de continuar en la defensa de lo que consideran "el mayor atentado democrático ocurrido en el pueblo que apostó por el cambio y por un alcalde, Jesús Javier Vera, de la formación Unidos por Algámitas".

Un candidato que se quedó, como suele decirse, compuesto y sin novia, que ha manifestado en un comunicado en las redes sociales que "acepta la situación de oposición, fruto de la decisión de cinco miembros de la Corporación en el acto de investidura a tenor de la decisión soberana del pueblo en las urnas" y que " para UXA el objetivo principal es trabajar porque Algámitas sea un pueblo que avance y progrese, focalizando todos los esfuerzos en mejorar la vida de los algamiteños y algamiteñas desde la oposición dignificando y honrando la palabra del pueblo".

Mientras tanto, Francisco Jesús Mesa está desaparecido. Este medio ha intentado en varias ocasiones contactar con él desde el pasado día 17 de junio, sin conseguirlo. Tampoco han dado explicaciones sobre lo ocurrido en el PSOE local.