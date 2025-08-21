17.000 personas de seis pueblos de Sevilla sin agua por la noche debido a restricciones

Unos 17.000 vecinos de seis municipios de la Sierra Sur de Sevilla se han visto afectados desde la noche del pasado martes por cortes en el suministro de agua, debido al bajo nivel de los depósitos de regulación y problemas para bombear tras varios días de un consumo excepcionalmente alto por la reciente ola de calor.

Según fuentes municipales, la situación afecta a las localidades de Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Algámitas, Villanueva de San Juan y La Roda de Andalucía, todos ellos integrados en el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla. Los cortes se están produciendo entre las 23:00 y las 8:00 horas para intentar recuperar los niveles de los depósitos.

En un comunicado, el Consorcio ha subrayado que "el compromiso de cada hogar es clave para garantizar un suministro sostenible, mantener la calidad del agua y conservar los ecosistemas naturales que dependen de ella". Justifican así los cortes nocturnos, argumentando que si se quiere asegurar "este recurso vital para las futuras generaciones, debemos actuar desde hoy".

Elevada demanda y cortes eléctricos, causas de la situación

El Consorcio explica que en los últimos días, coincidiendo con las altas temperaturas, se ha registrado "una elevada demanda", a lo que se han sumado "cortes intermitentes de suministro eléctrico que han afectado al funcionamiento de los sistemas de bombeo". Como resultado, el nivel de los depósitos reguladores se ha reducido al mínimo.

Con estos cortes nocturnos, se espera "recuperar los niveles de almacenamiento y garantizar la calidad del agua suministrada". El Consorcio apela a la responsabilidad de los vecinos para hacer un uso racional del agua en estos días de temperaturas extremas, con el fin de evitar restricciones más severas en el futuro próximo.