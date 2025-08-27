BETIS
Tomares estrena un Festival de Internacional de Blues el próximo 26 de septiembre

Habrá dos escenarios diferentes, uno a las 18:00 y otra a las 20:00

Cartel del Festival Internacional Blues Tomares
Cartel del Festival Internacional Blues Tomares / M. G.

Tomares se convertirá en capital del blues el viernes 26 de septiembre. El municipio acogerá la primera edición del Festival Internacional de Blues de Tomares, organizado por el Ayuntamiento de Tomares, en colaboración con La Casa del Blues de Sevilla.

Un Festival sin precedentes en la localidad dedicado a este género musical que arrancará por todo lo alto, reuniendo a algunas de las mejores figuras y bandas de blues actuales nacional e internacional: Jimmy Barnatán & Falín Galán, a partir de las 18:00, en la Plaza del Ayuntamiento (gratuito) y Kid Carlos Band, Matt Schofield, Lolo Ortega + Mingo Balaguer a partir de las 20:00, en el Patio de las Buganvillas de la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares.

Las entradas para los empadronados en Tomares y socios de la Casa del Blues de Sevilla tienen un precio de 15 euros, y 20 euros, la entrada general. Se pueden encontrar en dos puntos: https://tomaresticket.com/i-festival-internacional-de-blues-de-tomares/ y https://www.giglon.com/todos?idEvent=i-festival-internacional-de-blues-de-tomares

