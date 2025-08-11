Vecinos de la Sierra Norte de Sevilla recogen firmas para reclamar un transporte público digno

La Sierra Norte de Sevilla ha dicho basta. La ciudadanía de municipios como Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, Constantina, Alanís, Guadalcanal, Tocina y Los Rosales ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas bajo el lema Un autobús por derecho, para reclamar a la Junta de Andalucía un transporte público “digno, eficiente y 100% público”.

La iniciativa, impulsada por Adelante Las Navas de la Concepción, denuncia que el actual sistema de transporte interurbano se encuentra en una situación "crítica" debido a "recortes de servicios no planificados", que han dejado durante días a numerosos pueblos sin conexión con Sevilla, especialmente durante las tardes laborables y fines de semana. "Las consecuencias afectan sobre todo a las personas mayores, jóvenes estudiantes o pacientes que necesitan acudir a consultas médicas o realizar trámites administrativos", critican los vecinos en su escrito.

"Discriminación territorial"

Según los promotores de la campaña, los horarios actuales están desajustados con las necesidades reales de la población, haciendo prácticamente imposible desplazarse a Sevilla sin recurrir a taxis discrecionales cuyo coste por trayecto puede alcanzar entre 100 y 130 euros, una cifra inasumible para muchas familias.

“La situación genera una discriminación territorial inaceptable que afecta a los más vulnerables y dificulta el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, el SAE o el OPAEF”, denuncian desde el colectivo impulsor. A esto se suma la dependencia excesiva de servicios bajo demanda, que requieren aviso previo y no garantizan un servicio estable ni universal.

Además del recorte de frecuencias, los usuarios denuncian el mal estado de los vehículos utilizados en la ruta, “obsoletos, sin climatización y sin condiciones de accesibilidad”, lo que hace que muchas personas mayores o con movilidad reducida no puedan hacer uso del servicio con garantías.

Los firmantes de esta campaña reclaman a la Junta de Andalucía una "intervención inmediata para restituir los servicios eliminados; redactar un nuevo pliego de condiciones; renovar la flota de autobuses; mejorar las condiciones laborales del personal; apostar por la digitalización y el control del servicio; estudiar su municipalización; y, sobre todo, crear rutas transversales entre los municipios que faciliten los desplazamientos cotidianos sin necesidad de pasar por Sevilla capital.

El colectivo recuerda que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha manifestado públicamente que el transporte público “es un servicio esencial para una vida digna”, por lo que apelan a una respuesta urgente de la administración autonómica.

La recogida de firmas continúa activa a través de formularios presenciales y digitales, con el objetivo de presionar a la Consejería de Fomento para que reaccione ante lo que consideran una emergencia en movilidad rural.