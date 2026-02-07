El Ayuntamiento de Lora del Río informa de que, debido a la intensa tromba de agua caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Marta, el sistema de aguas pluviales se encuentra colapsado. Esta situación ha provocado la salida de agua por las alcantarillas en distintas zonas del municipio, entre ellas la Alameda del Río, la avenida del Castillo y las calles Daoiz y Velarde.

Desde el consistorio se señala que, en breve, el agua acumulada en las calles y zonas afectadas comenzará a descender o desaparecer, ya que será derivada al tanque de tormentas, el cual aún dispone de capacidad suficiente para el acopio de agua.