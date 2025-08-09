El incendio declarado este viernes, que ya ha sido extinguido, afectó a zonas de pastos próximas al conjunto arqueológico de Itálica, situado en el municipio de Santiponce. El fuego se declaró pasadas las 17:30, cuando varios vecinos alertaron al Servicio de Emergencias 112.

Las llamas se originaron en la parte trasera de la calle Santo Domingo y se extendieron a los terrenos de las ruinas, quemando principalmente pasto. El fuego llegó a acercarse mucho a las viviendas, pero no fue necesario desalojar a los vecinos. Fue controlado alrededor de las 20:40.

En el operativo intervinieron los bomberos de la Diputación de Sevilla de los parques del Consorcio de Santiponce, La Rinconada, Gerena, Mairena del Aljarafe y Sevilla, además de la Guardia Civil y la Policía Local.