Los terrenos quemados cerca de Itálica por el incendio de este viernes vistos desde el aire

El fuego de este viernes afectó a una zona muy próxima a las ruinas romanas de Santiponce.

Un incendio quema una zona de pastos próxima al conjunto arqueológico de Itálica

Así han quedado los terrenos alrededor de Itálica tras el incendio de este viernes
Santiponce, 09 de agosto 2025 - 18:57

El incendio declarado este viernes, que ya ha sido extinguido, afectó a zonas de pastos próximas al conjunto arqueológico de Itálica, situado en el municipio de Santiponce. El fuego se declaró pasadas las 17:30, cuando varios vecinos alertaron al Servicio de Emergencias 112.

Las llamas se originaron en la parte trasera de la calle Santo Domingo y se extendieron a los terrenos de las ruinas, quemando principalmente pasto. El fuego llegó a acercarse mucho a las viviendas, pero no fue necesario desalojar a los vecinos. Fue controlado alrededor de las 20:40.

En el operativo intervinieron los bomberos de la Diputación de Sevilla de los parques del Consorcio de Santiponce, La Rinconada, Gerena, Mairena del Aljarafe y Sevilla, además de la Guardia Civil y la Policía Local.

