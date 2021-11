Abundando sobre titulares y suplentes

Cuando la realidad de la vida te despierta suele hacerlo de manera contundente y así es como el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, escuchó el despertador en una noche renana. ¿Tiene alguna lectura positiva el tremendo zurriagazo sufrido antier noche en Leverkusen? ¿Puede sacarse alguna consecuencia del bestial 7-0 sufrido en cuatro días? ¿Habrá alguna pócima que le permita al Betis seguir como iba?

Una de las consecuencias que debe sacarse de tan tremendos contratiempos es que hasta en los mejores equipos del mundo hay titulares y suplentes. Es imposible tener a veintitantos futbolistas de idéntico nivel, de ahí que eso de tratarlos a todos por igual sea un ideario de buenas intenciones con poco fundamento. Alguien dirá que resulta ventajista decir eso a toro pasado, pero es que el periodista no tiene que ser adivino, sino simple narrador de lo que ha pasado.

Y todavía más ventajista sería aprovechar la catástrofe para poner en tela de juicio la labor de Pellegrini. Lo que hoy es el Betis se debe a la sapiencia del chileno, pero mi pregunta es si no se habrá sobrevalorado la entidad de la plantilla. Diez cambios de un partido a otro juega, entre otras cosas, contra los automatismos y la compenetración del grupo. Ya sé que las dos competiciones hay que afrontarlas de forma que no quemen al grupo, pero cambiar tanto parece temerario.

Volviendo a lo de distinguir entre titulares y suplentes parece excesivo cómo se alardeó de fondo de armario. Apelar al fondo de armario no debe ser una alineación distinta cada día, sino reservar con reservas a fin de no menoscabar el potencial del equipo. ¿Servirá para una lectura adecuada el sofocón del 7-0 en cuatro días? Ojalá que todo haya sido una pesadilla de la que ya se despertó, pero no olvidemos que lo de titulares y suplentes es tan viejo como el propio fútbol.