Álex Moreno: "Quería demostrarle a la afición del Betis que puede confiar en mí"

El rendimiento de Álex Moreno se ha recuperado en este inicio de temporada, lo que incluso está permitiendo que el lateral vuelva a tener la confianza de la afición del Betis. "Quería demostrar que pueden confiar en mí", ha asegurado el catalán en una entrevista en los medios oficiales del club, en los que ha reconocido sus malos momentos del pasado año.

"Cuando acaba el año y todo lo que se habló, no quería hablar del tema. En verano había ofertas y opciones, pero lo que quería era demostrar que el Álex del año pasado no es el mismo de éste, y demostrar a la afición que hay un lateral izquierdo que pueden confiar en él y que puede dar un rendimiento muy alto", ha indicado el lateral, que también ha agradecido la confianza de Pellegrini: "Viendo cómo fue el año pasado yo soy muy crítico también. Quiero dar lo mejor para este club y esta afición, estoy en mi mejor momento y estoy con la confianza del míster. Estoy ilusionado y motivado con las tres competiciones. Soy crítico, el año pasado ciertas acciones que te pueden poner en el punto de mira. Al final es seguir trabajando para que no vuelva a pasar. Estoy centrado en defensa y ataque y eso te fortalece en el juego. El respaldo en rueda de prensa, a Willy (Carvalho) y a mí nos marcó en ese partido. Necesito estar tranquilo personalmente, y demostrar que he venido para ser lo que era anteriormente y mejorar lo del año pasado".

No lo pasó bien Álex Moreno, sobre todo por esos penaltis que le señalaron por manos y que lo colocaron en el foco de los aficionados. "Hay veces que se pitan y otras no. El año pasado me toco a mí estar en esa foto y me perjudicó. Mentalmente me afectaba, este año estoy muy fuerte de cabeza y muy concentrado en esas acciones. La afición me está respaldando y eso me ayuda a estar más metido", ha comentado el catalán, que ha ahondado en el análisis de esas situaciones: "Estamos en el punto de mira los que juegan y los que no, si juegas bien o mal, si tienes fallos, metes gol, tienes asistencias.. Se mira más el error que el acierto. Intento jugar lo mejor posible y ayudar al equipo. Si sale un partido que no puedes ayudar tanto en ataque estar mejor atrás. Si puedo estar como el día del Espanyol, que estuve muy cómodo, o el día de Osasuna. esos partidos te hacen crecer como futbolista y tener más confianza. Tener el apoyo constante de la afición te ayuda en el día a día".

Sobre las rotaciones, Álex Moreno también ha comentado que es uno de los aspectos que sirve para mantener al equipo en tensión. "Con tantos partidos hay minutos para todos, el míster transmite que confía en todos, y eso permite estar el 100% en los entrenamientos y en los partidos. Que se hable bien de ti, que el jugador se sienta importante dentro del campo. Si no juega el lunes será el jueves, sabes que puedes estar en el once. Tiene a todo el mundo enchufado para lo que venga. Estoy bien físicamente y con ganas de que vuelva la Liga y la UEFA para estar compitiendo, es lo que más nos gusta", ha señalado el lateral zurdo, que ha destacado esa faceta de Pellegrini: "Los méritos que él tiene en su carrera, todo lo que transmite, es un entrenador que enchufa a todo el equipo. Eso es una ventaja para sacar rendimiento a todos en las tres competiciones".