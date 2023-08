Altimira, la apuesta de Planes para el Getafe que puede repetir en el Betis

Si hay un futbolista que ha destacado por encima del resto en la pretemporada del Getafe, ése no es otro que Sergi Altimira. Procedente del Sabadell, el conjunto azulón ató a su nueva joya en enero adelantándose a muchos clubes interesados en hacerse con los servicios de un jugador que ha caído de pie a las órdenes de José Bordalás. Era una apuesta muy personal de Ramón Planes, ahora director deportivo del Betis, y todo hace pensar que éste quiere repetir negocio, aunque, lógicamente, el precio no será el mismo y deberá negociar muy fuerte con su anterior club.

Uno de los equipos que lo pretendió fue el Barcelona. También el Betis. Y varios más. Pero fue Ramón Planes, director deportivo del conjunto azulón en el mes de enero de 2023, quien consiguió en una jugada maestra firmar a un jugador de una proyección infinita y que ha conseguido ilusionar a su nueva afición en los partidos que ha disputado este verano.

Altimira fue el legado final de Planes en el Getafe, que en mayo cambió de aires para marcharse al Betis. El fichaje del medio centro no se hizo oficial hasta el pasado 6 de julio, pero la realidad es que en enero ya se comprometió con la entidad que preside Ángel Torres. Al Getafe no le costó ni un euro. Llegó libre. En junio acababa contrato con el Sabadell y Planes lanzó sus redes con éxito.

Incluso ya después en el Betis, Planes intentó fichar a Altimira. De momento, sin éxito, aunque parece que no ha dado su brazo a torcer y está dispuesto a intentarlo en esta recta final del mercado. Y es que, su confianza en él es total y sus primeras actuaciones a las órdenes de José Bordalás han dado la razón al actual director deportivo del conjunto verdiblanco. El Getafe tiene una joya entre sus manos.

Altimira debutó este verano ante el Bradford, un equipo de la League Two de Inglatarra (cuarta división). No fue titular. Bordalás le dio minutos en la segunda parte tras apostar por Maksimovic y Djené, un central por quien el técnico del Getafe tiene mucha fe y a quien desde el final del curso pasado y durante los partidos de pretemporada ha utilizado como medio centro.

Curiosamente, en los primeros compases del curso Djené será su principal rival por el puesto. Parece que Maksimovic tiene un hueco asegurado en la alineación y con Luis Milla y Arambarri lesionados, Altimira tiene en la figura del defensa africano a su principal obstáculo para entrar en el primer once ante el Barcelona.

Pero Altimira no se encoge ante nadie. Ya en sus primeros minutos con la camiseta del Getafe sacó a relucir todo su repertorio con una sucesión de pases milimétricos y con sentido tanto a larga como a corta distancia. Casi todos, con criterio. Y, además, mostró un despliegue físico importante, algo imprescindible e innegociable para Bordalás. Frente al Bradford coronó su buena actuación con un tanto que cerró la victoria (0-3). Con una pizca de suerte, celebró su gol tras un disparo desde fuera del área que rebotó en un defensa y que despistó al portero del conjunto inglés.

Ese partido dejó buen sabor de boca en Bordalás, que dio la titularidad a Altimira en el siguiente encuentro ante el Leganés; después, inició en el banquillo los duelos frente al Independiente del Valle, el Stade Reims, el Granada y el Vitesse. Sin embargo, cuando salió al campo en las segundas partes de todos esos duelos, el Getafe carburó con más precisión.

Sobre todo ante el Vitesse. Su presencia en el segundo acto reactivo al Getafe, deprimido en el primero. Y firmó un golazo al final para redondear el marcador. Se sacó de la chistera un trallazo desde fuera del área con el que coronó su grandísima pretemporada y con el que presentó su candidatura a estar en el once de Bordalás frente al Barcelona.

Precisamente, en el club azulgrana Altimira vivió parte de su formación. Estuvo dos años en el Juvenil B del Barcelona, pero su falta de desarrollo físico le cerró las puertas ante jugadores como Nico González, Ilaix Moriba o Nils Mortimer, con quienes coincidió en las categorías inferiores del club azulgrana.

Altimira no dudó en hacer las maletas para marcharse al Sabadell, que cedió a su nuevo jugador al Granollers, donde se fogueó durante una temporada ante veteranos de Tercera División. Volvió al Sabadell en la temporada 2020-21 con más físico, preparado para dar el salto. Durante dos cursos fue uno de los más destacados de la Primera RFEF y entonces apareció Ramón Planes.

El que fuera director deportivo del Getafe se adelantó a todos. Incluido el Barcelona, que ya en el verano de 2022 intentó hacerse con sus servicios para llevárselo al filial. Sin embargo, el Sabadell se remitió a su cláusula de rescisión (350.000 euros) para traspasar a Altimira. Esa cifra espantó al club azulgrana. También al Villarreal y al Andorra, otros clubes que andaban interesados en el espigado medio centro (1,88 centímetros).

Después, cinco meses antes del final de la conclusión de su contrato con el Sabadell, el Getafe fue con todo a por Altimira y se adelantó al Barcelona, que no tuvo tiempo de volver al ataque para fichar al que un día fue su jugador y que podría haber dado continuidad a la saga Altimira inaugurada por su padre en el conjunto azulgrana.

Y es que, Aureli Altimira fue alevín del Barcelona en la temporada 1979/80. Llegó hasta el filial y pudo jugar dos partidos no oficiales con el primer equipo. Luego siguió su carrera en clubes como el Figueres, el Badajoz, el Málaga, el Manlleu, el Gavá o el Guíxols. Después, como técnico, fue ayudante de Pep Guardiola y de Tito Vilanova. Además, fue uno de los responsables de La Masia.

Real Betis have decided to open talks to sign talented midfielder Sergi Altimira — negotiations with Getafe are set to start this week 🚨🟢 #RealBetisDiscussions scheduled, Altimira has been included in the list days ago. pic.twitter.com/xA9lKNoccl