Ange Postecoglou: "El Betis será un oponente de calidad y una buena prueba"

El entrenador del Celtic, Ange Postecoglou, reconoció en su conferencia de prensa que aprovechará el duelo ante el Betis para darle una oportunidad a los jugadores que han venido contando con menos minutos, ante un calendario que se le presenta cargado de compromisos antes del descanso navideño.

"Estamos en medio de un periodo realmente ocupado y todavía tenemos ocho partidos desde ahora hasta el descanso, por lo que tiene sentido para nosotros darle mañana a algunos jugadores un poco de descanso, ya que han estado jugando bastante al fútbol. Y también para darles a algunos otros algo de tiempo de juego porque definitivamente los vamos a necesitar", ha señalado el técnico del Celtic, que ha insistido en ese mensaje de que el partido ante el Betis será un buen banco de pruebas: "Es un duelo para dar algo de tiempo de juego a algunos jugadores que no han tenido mucho últimamente, de modo que en caso de que los necesite en el futuro, o si tienen una oportunidad, hayan jugado algo de fútbol contra un oponente obviamente de calidad y que será una buena prueba".

El técnico, demás, puso como ejemplo a Liam Scales, un futbolista que venía contando con pocos minutos y que el pasado fin de semana aprovechó su oportunidad e incluso anotó un tanto. "Es una oportunidad para ellos. No los voy a juzgar por una actuación, pero es una oportunidad, absolutamente. Viste a Liam Scales el fin de semana, no había destacado mucho, pero trabaja duro en los entrenamientos todos los días, jugó 15 minutos y tuvo un impacto. No lo habría juzgado con dureza si no lo hiciera, pero no ha hecho ningún daño a sus posibilidades al entrar y causar un impacto. Ésa es la oportunidad que existe para todos los jugadores, ya sea de los que han jugado mucho recientemente o los que no lo hayan hecho", indicó Postecoglou, que mostró su confianza en los demás: "Sé que han estado entrenándose duro porque así es como nos entrenamos y no les permitimos otra cosa, pero la segunda parte es que aprovechen esa oportunidad y defiendan su propio camino".