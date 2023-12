Ángel Haro: "Estamos en un momento histórico donde el número de abonados va llegando a 100.000"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, realizó su habitual discurso de Navidad durante la jornada de convivencia celebrada este martes por el club verdiblanco. Entre un ambiente agradable, el máximo mandatario bético tomó la palabra, resaltando el gran momento que atraviesa la entidad a nivel deportivo y social.

"Un año más nos encontramos en esta jornada de convivencia entre todos los que formamos parte del Betis. Formar parte del Betis es un honor y un privilegio, pero también conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de hacer felices a miles de personas, miles de béticos que nos empujan desde la grada y que llevan en volandas al equipo. El 2023 ha sido un año bueno en lo deportivo. Tenemos un equipo sólido, que trabaja bien, bien dirigido, consolidado, bien clasificado en todas las competiciones y que por tercer año consecutivo está en Europa", comenzó transmitiendo el presidente verdiblanco.

Haro continúo su monólogo comentando que "también es un orgullo para los béticos el empuje social que tiene el Betis. Estamos en un momento histórico donde cada partido es un espectáculo y donde el número de abonados va llegando a 100.000. Estamos de enhorabuena desde el punto de vista social".

"Me gustaría pediros dos cosas. La primera tiene que ver con el desempeño profesional, vuestro desempeño en el club. Me gustaría que todos dieseis lo máximo de vosotros mismos, que os sintáis como un jugador de la plantilla y tengáis ese compromiso y esfuerzo. Me quiero acordar de los profesionales que estrenan la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo y los que estáis trabajando por un nuevo estadio", añadió el máximo mandatario.

En última instancia, Haro reflejó su orgullo por el estatus social de la entidad: "El otro asunto tiene que ver con la dimensión social del Betis. Tenemos que aprovechar la fuerza y el empuje que tiene el Betis para mejorar la sociedad que nos rodea, dentro de esta misión que tenemos de hacer felices a los béticos. Los béticos también son felices cuando ven que su club trabaja o ayuda para que las personas con discapacidad funcional tengan un mejor futuro o ayudan a los barrios más desfavorecidos. El fútbol sirve como herramienta para transmitir valores. Lo hacemos no sólo en Sevilla, sino también en el resto de países que podemos. Que sea un año de retos y oportunidades. ¡Viva el Betis!", concluyó.