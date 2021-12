Ángel Haro, de la renovación de Fekir al objetivo del Betis

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación antes de que la expedición verdiblanca se montase en el avión que los llevará a Glasgow. Y el máximo dirigente ha repasado la actualidad de la entidad y ha sido optimista tanto con la renovación de Fekir como con la trayectoria del equipo verdiblanco.

"Estamos hablando con Fekir, hay una predisposición por las dos partes de llegar a un entendimiento, él está por la labor y soy optimista. Está cerca pero no firmada. Probablemente llegamos a un entendimiento pero hasta que no esté plasmado en una firma no hay que elevar nada a definitivo", ha expresado el presidente bético, que está pendiente de algunas cuestiones -este viernes debe firmarse el acuerdo de LaLiga con CVC que otorgue margen a clubes como el Betis- que permitan cerrar una negociación muy avanzada.

Además, el máximo dirigente bético se ha referido a la situación del equipo tras esta última buena racha de resultados. "Si seguimos con esta ilusión y tensión competitiva que estamos teniendo podemos hacer algo importante, pero no hay que desmerecer a los rivales. Tenemos rivales muy fuertes en todas las competiciones. Estamos viendo en la UEFA que va a tener un nivel competitivo de los mayores de los últimos 15 o 20 años, por el nivel que viene de Champions. Va a ser difícil pero seguro que vamos a estar ahí con opciones", ha comentado Haro, que también le ha dado importancia al duelo de mañana: "Es un motivo de alegría estar clasificado de manera holgada a falta de un partido. A pesar de que no hay esa presión de tener que ganar para pasar, hay que ir con la idea de ganar e partido, nos jugamos seguir con esta tónica positiva y además también un resultado que nos daría un plus económico".

También se ha referido el presidente bético al estado de forma de Juanmi. "Me alegro mucho por el chaval, por la sintonía que tiene con los béticos. Se lo merece, ha tenido una lesión que ha arrastrado durante algún tiempo. Éste es el Juanmi que queríamos cuando fuimos a por él a la Real. Me alegro mucho que esté metiendo goles y cautivando a los béticos", ha finalizado.