Cordón, sobre la salida de Emerson: "Actualmente es imposible"

El director deportivo del Betis, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha analizado diferentes temas de actualidad del conjunto verdiblanco. Entre ellos, el futuro de Loren y la situación de Emerson, que sigue estando en la órbita del Barcelona para la recién comenzada campaña.

"Lo que comentó Pellegrini tiene toda la razón. Ésa fue la circunstancia por la que no fue convocado. Es un jugador más de la plantilla y estamos contentos por él. Si llegan ofertas o no, nosotros no vamos a estar hablando de lo que ocurre dentro de club. No es mi forma de actuar ni de trabajar. Lo que ocurra dentro del club, por mi forma de ser, si tiene que ocurrir, lo sabrán todas las personas, pero estamos centrados en el crecimiento general del club, no sólo en fichajes. Creo que es importante pero hay otras cosas más importantes", ha indicado Cordón al ser cuestionado por Loren.

"El tema de Emerson es que es jugador del Betis. No nos planteamos absolutamente nada. Como cualquier club del mundo, ante una oferta extraordinaria o irrechazable la miraríamos. Actualmente es imposible. Ese tema está especificado en los contratos. Por ese lado estamos tranquilos", expresaba Cordón sobre el futuro del lateral brasileño.

Además, Cordón ha tratado otros asuntos con respecto al mercado:

Actividad

"No estamos solo centrados en el mercado, estamos trabajando mucho en todos los aspectos del club: organización, a nivel mental, de trabajo en diferentes departamentos… No sólo en el tema de fichajes, que es una parte importante pero no definitiva".

¿Le falta mucho a la plantilla?

"No me estoy centrado exclusivamente en el tema de fichajes. Es una parte del club, para todos, para los béticos, en estas fechas es lo más importante, pero no estamos centrado en esto sol, sino en crecer en estamentos, en mentalidad y en crecer a nivel de trabajo. Me preocupa mucho el crecimiento general del club en todas estas cuestiones. El mercado para todos los clubes eta siendo muy complicado".

Mercado parado

"No hay movimientos porque la crisis que atraviesa mundialmente y es obvio que el Betis no está exento de esto".

Situación económica, ¿obligación de vender?

"La situación es difícil, como ocurre en la mayoría de los cubes europeos. Es una realidad y hay que afrentarse en como es y no en cómo nos gustaría que fuese".

Fichajes de jóvenes valores

"Jugadores jóvenes hemos tenido. Ayer debutó Paul, que teníamos para la cantera. Creo que es motivo de orgullo. Los jugadores jóvenes que rinden muy bien en sus equipos son jugadores que los quieren todos los grandes equipos. Estamos viendo las dificultades que hay. El Betis necesita asentarse, equilibrarse, hacer una campaña que podamos presumir de que el equipo ha crecido y todo esto es un proceso. Mirar en nuestra cantera y todo llegará. Estamos creando una base sólida y no creo que tengamos que centrarnos sólo en quién viene o se marcha. Hay otras cosas también importantes".

Lateral izquierdo

"Estoy tranquilo. Todos los puestos los tenemos doblados excepto uno. Estamos preparados que cuando tengamos la opción de hacer esta situación estemos preparados. Tenemos una secretaría técnica que lleva tiempo trabajando, tendríamos que ponernos las manos en la cabeza si no fuera así. Esto va en función de la economía, dentro de esta situación lo que tengo claro es que el jugador que venga tiene que estar comprometido, que haga piña y fuerza y jugadores que sumen, eso es lo principal, que se integre en el grupo y tengamos una plantilla lo más equilibrada posible".