Antonio Cordón: "Fekir es una piedra angular del proyecto"

El director general deportivo, Antonio Cordón, ha aprovechado la presentación de Sabaly para repasar la situación del mercado para el Betis. Además de advertir sobre las dificultades para realizar fichajes mediáticos, Cordón también ha lanzado un mensaje para aquellos clubes interesados en Fekir. "Para nosotros es una piedra angular tenerlo y mantenerlo, si alguien quisiera venir a por él tendría que pagar muchísimo dinero", ha asegurado Cordón.

Central

"Vamos a ir poco a poco. Todo esto es un esfuerzo muy grande por parte de todos, de la directiva, de la secretaría técnica, tenemos que ir paso a paso. Claro que tenemos una necesidad con la salida de Mandi, estamos trabajando en ello y esperamos que se pueda concretar en las próximas semanas. Pero el fútbol económicamente está muy complicado y las cosas son muy difíciles. Queremos acertar en todos los sentidos, no arriesgar y estar muy seguros en los pasos que damos".

Mercados

"Si miras el mercado francés, el portugués, el inglés... En las grandes ligas todavía no se ha abierto el mercado de salidas y fichajes, va a ser un mercado bastante longevo, vamos a estar prácticamente todo el verano con nombres, movimientos y rumores. Es lo que nos toca. Con tranquilidad y buen hacer esperemos tener un buen equipo con vistas a comenzar la temporada, que ya lo teníamos esta campaña".

Fekir

"La idea del club es que Nabil Fekir es un gran jugador y todo lo que sea tener buenos jugadores es lo que queremos, mantenerlo. Sabemos cómo está el fútbol y en ningún club hay ningún jugador intransferible con ofertas suculentas. Para nosotros es una piedra angular tenerlo y mantenerlo, si alguien quisiera venir a por él tendría que pagar muchísimo dinero".

Jugadores de bajo coste

"El mercado está muy difícil para todos, hay una crisis mundial y el camino del Betis es parecido al que hicimos el año pasado. Eso no nos preocupa, queremos traer buenos jugadores, buenos profesionales, que vengan a aportar y tengan hambre. Lo del bajo coste o mucho coste lo dicta al final el rendimiento a final de temporada. Lo que tenemos que buscar son futbolistas que aporten, que cuesten o no, no es importante. Te aseguras más si tras a un jugador de 25 ó 30 millones, pero ahora, poquito a poquito, nuestra secretaría técnica, estamos demostrando que en estos momentos de crisis estamos navegando medianamente bien y es el camino que tenemos que continuar hasta que tengamos más recursos. Que luego cuando los tengas no significa que aciertes. Por eso hay que elegir bien".

Godín

"A Godín lo firmó el Villarreal cuando estaba yo, era muy joven, tengo muy buena relación con él, pero en los valores económicos en que se mueven esos jugadores ahora mismo el Betis no puede entrar. Nos tenemos que olvidar y nos tenéis que ayudar a olvidar ese tipo de nombres imposibles para la actualidad del Betis, estamos en otro camino totalmente diferente".