El Betis ha presentado a su primer nuevo refuerzo para la próxima temporada, el francés Sabaly, que se ha mostrado ilusionado con esta nueva aventura, a la vez que ha desvelado que fue Antonio Cordón, director general deportivo, el que lo convenció para apostar por el club verdiblanco.

"Las referencias sobre el Betis vinieron de personas de mi entrono, pero fue en un encuentro con Antonio (Cordón) en Barcelona donde él me convenció de este proyecto y decidí firmar por cinco años", ha dicho el lateral, que aún no ha tenido contactos con Koundé, con quien fue compañero en el Girondins. "Llevo tiempo sin hablar con él, soy discreto y he esperado a que se oficialicen las cosas", ha dicho Sabaly, que tampoco ha dialogado con Fekir: "No lo conozco personalmente; si nos hemos enfrentado cuando él estaba en el Lyon. En la Europa League queremos llegar muy lejos, pero iremos paso a paso".

"Estoy muy contento de estar en este gran club, muy feliz. Es un nuevo reto para mí, una nueva cultura; todo esto me enorgullece. Me considero un futbolista técnico, puedo aportar defensiva y ofensivamente; vengo con la experiencia de más de 200 partidos en la Ligue 1", ha indicado el lateral, que se ha referido a sus objetivos personales: "El primero es adaptarme al lateral derecho, pero tengo esa polivalencia para jugar también en la izquierda. El primer desafío es el de adaptarme al grupo, ir etapa a etapa y a partir de ahí dar lo mejor de mí".

El franco-senegalés estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo, Antonio Cordón, y por el presidente, Ángel Haro. "Sabaly es lateral derecho que tiene polivalencia; se ha criado en los escalafones inferiores del PSG, ha jugado en el Nantes y últimamente en Burdeos. Es campeón con la sub 20 francesa e internacional absoluto con Senegal. Nos va a ayudar a crecer y creo que él también va a crecer como persona y jugador. Me gustaría darle las gracias a la dirección deportiva y al jugador. Viene a un club con una dimensión social sin precedente y lo único que te requerimos, Sabaly, es profesionalidad. Desearte que tengas suerte y seguro que vas a ser feliz aquí con tu familia y vas a hacer feliz a los béticos", indicó el presidente.

"Es importante no sólo fichar grandes profesionales sino grandes personas; creemos que acertamos con el perfil de Sabaly. Ya lo conocía de cuando estuve en Mónaco y en Villarreal; era un jugador que seguimos . Nos da tanto perfil derecho como izquierdo. Va a sumar dentro de la plantilla . Viene con una forma de ser que se va a adaptar al grupo, al trabajo diario, Y una personalidad muy tranquila con una vida muy estable; se cuida muchísimo y creemos que el Betis va a crecer con este jugador y él también", aseguró, por su parte, Antonio Cordón.