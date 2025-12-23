El conductor del autobús de Tussam accidentado en Nervión sufrió un ictus al volante. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la plantilla de la empresa municipal de transportes. Este fue el motivo por el que el trabajador perdió el control del vehículo e invadió el sentido contrario, chocando contra un camión de reparto de una empresa de agua mineral y después contra otros doce coches. Doce personas resultaron heridas de carácter leve, en uno de los siniestros más aparatosos de los últimos años en Sevilla.

El trabajador tiene 62 años y se encuentra en buen estado. Llevaba en Tussam desde el año 2005. Este martes iba al volante de un autobús de la línea 21. A las once y media de la mañana, sufrió un desvanecimiento y perdió el control del vehículo. Circulaba en ese momento por la avenida Juan Antonio Cavestany, pero no hizo el giro a la derecha hacia Luis Montoto, sino que continuó recto.

El autobús se salió de su carril, ya en la avenida José María Moreno Galván saltó la mediana y chocó contra un camión, cuya cabina arrastró durante varios metros. Otros cuatro turismos iban en marcha y se vieron alcanzados, mientras que varios coches que estaban aparcados sufrieron daños.

El autobús terminó empotrándose contra una peluquería, en cuyo interior quedaron atrapadas durante unas dos horas cinco mujeres. Todas ellas fueron liberadas por los bomberos y se encuentran bien de salud. Doce personas sufrieron heridas, todas ellas leves. La Policía Local de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el accidente.