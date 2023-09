Barcelona - Betis: A escalar la montaña azulgrana

Aparcado por ahora el tema de la planificación deportiva tras la venta de Luiz Felipe, regresa el Betis al campeonato liguero con una exigente cita en la gélida montaña de Montjuic para medirse a un Barcelona que ha arrancado fuerte la competición, pues el cuadro azulgrana no conoce aún la derrota (tres victorias y un empate).

Un choque muy atractivo en el que los verdiblancos, como ya hicieron hace dos campañas (0-1, gol de Juanmi), buscarán los tres puntos ante un oponente que ha cambiado su estilo de toque por uno más vertical, esperándose en ambos equipos las habituales rotaciones por la proximidad de los partidos en las competiciones europeas. Es la hora de ver, por tanto, el potencial de las plantillas y en el Betis será fundamental la mano de un Manuel Pellegrini que ayer demostró ser un excelente entrenador de club, evitando cualquier tipo de polémica en el asunto de la salida del italo-brasileño sin dejar de mostrar su visión sobre las lagunas en la planificación, esperando no desilusionar a una afición que tiene unas expectativas muy altas en la presente temporada. Así, un curso más, y ya van cuatro, sigue estando el Betis en manos del técnico santiaguino, la figura más fiable en verdiblanco.

Frenar a Lamine Yamal será uno de los objetivos del Betis para poder tener opciones de puntuar en la nueva casa del Barcelona

En cuanto al posible once inicial, Pellegrini puede introducir algunas variantes con respecto al equipo titular del partido ante el Rayo Vallecano. En la portería estará Rui Silva, con una defensa formada por Bellerín, Pezzella, que tendría de compañero a Bartra; y Miranda. Marc Roca y Guido Rodríguez, ante las ausencias de Guardado y William Carvalho, seguirán formando el doble pivote y a partir de ahí, una línea de tres futbolistas por delante en la que Isco y Ayoze tienen un lugar fijo. Rodri, Juan Cruz, Luiz Henrique y Abde pugnan por la otra plaza en la banda, y Willian José tiene más opciones de jugar de inicio que Borja Iglesias.Por otro lado, no hay que obviar la importancia que en este tipo de encuentros tienen los jugadores que entran de refresco desde el banquillo, de ahí que Pellegrini medite aún por qué jugadores apostar como titulares y cuáles reservar para medirse a un Barcelona que, a pesar de estar instalado en la parte alta de la tabla, le falta consistencia, solidez defensiva, pues atrás suele conceder bastantes ocasiones. Ya se vio, por ejemplo, en el partido ante el Cádiz, en Montjuic, donde a pesar de la victoria final (2-0), los amarillos tuvieron ocasiones muy claras para haber podido batir a Ter Stegen y haber obtenido un resultado positivo.

El doble pivote que forman Marc Roca y Guido Rodríguez está llamado a tener un papel importante para parar a un rival muy vertical

De cara al posible once, Xavi podría apostar de salida por Joao Cancelo, que ya jugó unos minutos en Pamplona, estando pendiente de la evolución de Gündogan, que se retiró de un amistoso con Alemania a causa de una fuerte contusión lumbar. Si el ex jugador del Manchester City no estuviera al cien por cien, podría el preparador del equipo catalán dar entrada a Joao Félix, a causa también de la ausencia de Pedri. Tampoco estará Ronald Araujo, con un problema en el bíceps femoral en la pierna izquierda, actuando en su posición Koundé, Christiansen o Íñigo Martínez. Los azulgrana volverán a ser guiados por Lamine Yamal, quien acapara todo el foco de atención de un Barça que jugará arriba con Lewandowski y Gavi, aunque éste podría ser desplazado al centro del campo y jugar Raphinha o a Ferran Torres en su sitio arriba. En la medular, a la espera de saber cómo está Gündogan, Oriol Romeu y Frenkie de Jong son fijos.

Así, tendrá el Betis que vigilar de cerca a Yamal, que atraviesa por un excelente momento de forma. Frenar a la joven perla azulgrana será vital para los de Pellegrini, que tendrán que seguir siendo fiables atrás sin renunciar, como siempre, al ataque, dentro de ese estilo de juego definido y basado en un carácter competitivo que sigue presente. Además, tienen los verdiblancos armas como Isco, Ayoze y Abde, que podría debutar con la elástica verdiblanca, para salir victorioso de Montjuic. Pellegrini marca la senda.