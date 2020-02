Las palabras de Bartra reflejaban el sentir del vestuario tras el Eibar-Betis. "Nos falta esa pizca de fortuna de cara al gol", señaló el central, que destacó el trabajo colectivo del equipo verdiblanco y anima a mantenerlo para que lleguen los resultados.

"Los goles que encajamos son por errores muy puntuales y luego no estamos acertados de cara al gol. En la élite, si perdonas lo pagas. Nuestros delanteros hacen cosas buenas pero falta esa pizca de fortuna. Nos están entrando en los entrenamientos, pero luego en los partidos, no. Por juego, estamos dominando, no estamos encajando goles de la misma manera, pero siempre se nos acaban yendo los partidos", comentó Bartra, que expresó ese malestar del equipo: "Es un poco desesperante, creo que hacemos muchas cosas bien pero luego no nos esta dando para sacar puntos, sobre todo fuera".

Pese a todo, Bartra quiso lanzar un mensaje positivo de cara al futuro. "Ahora toca pensar en el Barcelona que le podemos plantar cara con toda nuestra afición achuchando. A ver si la balanza nos da un pelin de fortuna para definir. Son dos puntos que se escapan pero quiero ser optimista y estamos a ocho de Europa. Quedan muchos partidos y creo que el fútbol nos tiene que devolver lo que estamos haciendo", finalizó el central.