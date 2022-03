Bartra: "Los béticos merecen una noche como la final de Copa y ganarla"

El 23 de abril es una fecha marcada en el vestuario del Betis. La final de la Copa del Rey ha generado una enorme ilusión en el equipo y los aficionados, y así lo expresó Marc Bartra en la televisión oficial del club.

"Se me pone la piel de gallina, viendo el ambiente que hay, sin haberlo ganada aún. Imagínate al ganarla. Todos los béticos merecen una noche como la final, y lo que merecen es ganarla. Haría a mucha gente más que feliz durante muchísimo tiempo. Eso no tiene precio", ha comentado el central bético, que ha destacado también esa comunión entre la grada y el equipo: "Siempre pienso que las cosas se hacen de dentro hacia fuera para que la gente responda de esa manera. Te tienes que ver como un núcleo muy fuerte de compañerismo, de una familia, para que la gente lo vea. Venimos haciendo algo potente dentro desde mucho tiempo atrás y los frutos están viniendo ahora. Muchos venimos de perder unas semifinales, de vivir momentos difíciles, jodidos de verdad y ahora momentos así no tienen precio. Ojalá esa final podamos ser lo que estamos siendo como equipo".

Además, Bartra ha señalado ese compromiso de todo el equipo durante la temporada. "La confianza en todo el equipo es absoluta, pero yo compito, me entreno y juego para encadenar partidos. Es mi objetivo, lo que siempre he querido hacer y cuando he encontrado mi mejor nivel. Hay competencia, juegue quien juegue, va a dar el máximo para intentar ganar, que es lo que queremos", ha comentado el catalán, que vuelve a competir al 100%: "A nivel de sentirme con salud, necesitaba volver a sentirme así. Sabéis por lo que pasé. Sabía que era cuestión de tiempo ponerme bien físicamente, el equipo acompaña también, y sólo faltaba que saliera lo que llevaba dentro. Estoy contento de poder aportar mi experiencia, mi fútbol, lo que me pide el míster, ni más ni menos. Ayudar al equipo es lo que más me llena, estamos para hacer disfrutar a nuestra gente y que el Betis esté donde merece".