Bartra: " "No ha habido día que no haya echado de menos este equipo"

Marc Bartra fue uno de los protagonistas del encuentro del Betis en el Nuevo Colombino. Y no sólo por la acción que supuso el empate ante el Burnley, con un lanzamiento desde el centro del campo que sorprendió a Trafford, con la fortuna para el bético que cuando el balón rebotó en el larguero dio en la cabeza del portero y entró, sino por volver a debutar con el conjunto verdiblanco un año después de salir con destino a Turquía.

Encaraba el primer tiempo del amistoso en Huelva su recta final cuando saltó a calentar y los miles de béticos en la grada lo recibieron con un gran aplauso. "No ha habido día que no haya echado de menos este equipo, este vestuario y esta afición", dijo el central tras el partido. "Estoy muy contento. Volver a vestir la camiseta, llevar este escudo significa mucho para mí después de un año de estar fuera. La sensación es como si no me hubiera ido, la verdad. La sensación es muy buena".

El defensa explicó cómo fue el gol del empate. "Estábamos en el banquillo y se lo decía a Bellerín y Borja Iglesias. "Mira, el portero está adelantad". Ya no sólo cuando tenían balón, sino cuando no lo tenían. Y al final, cuando estás en el banquillo es como estar dentro también. Y la primera que se ha plantado ahí, aunque estaba más atrás del centro del campo, lo he visto adelantado y se me ha encendido la luz. Sí es verdad que cuando ha salido del pie he dicho "va para dentro". Y luego he tenido la suerte de que ha podido entrar", señaló.

Sobre el encuentro indicó que fue "intenso" ante "un equipo de la Premier, que disputa, que va al choque". "Pero lo importante es que físicamente ya se empieza a ver más chispa, por momentos ser más competitivo. Creo que es un rival que nos ha puesto las cosas para crecer en ese aspecto físico. Me quedo con eso también. En la segunda parte, portería a cero, que creo que es tan importante para el equipo".

De los objetivos futuros Bartra indicó que "es año de competir cada partido". "Que el Betis sea un equipo que sale a ganar. Un equipo al que cueste ganar también. Y paso a paso, sabiendo que hay un gran equipo, que no sólo hay once jugadores, que hay muy buen equipo en general. Sobre todo, el compromiso que hay es una de las cosas que más valoro de este equipo. Evidentemente queremos mirar alto, siendo optimistas, pero sabiendo que hay que competir, nadie te regala nada".

Por último el jugador se refirió al derbi del próximo 3 de agosto (05:00) en México. "Es verdad que es pretemporada, que al final el objetivo principal es llegar lo mejor posible al primer partido de LaLiga, que además tenemos un tramo duro. Está claro que queremos mejorar físicamente, tácticamente, pero lo que queremos es ganar ese derbi, evidentemente. Pero sobre todo llegar preparados para principio de temporada", afirmó.