Betis - Burnley: Más sólido, pero aún poco vertical (1-1)

En el cuarto test de pretemporada del Betis, un momento en el que Manuel Pellegrini no le da importancia a los resultados, el Betis mostró cierta mejora en el empate (1-1) ante el Burnley, recién ascendido a la Premier League, en un partido empañado, sin embargo, por la expulsión de Luiz Felipe, demostrando que sigue teniendo la mecha corta, y en el que el conjunto verdiblanco sigue en busca de la verticalidad perdida.

Pese a ello, el cuadro hispalense va ganando en solidez, especialmente atrás, aunque le cuesta generar juego cuando arranca la parte final de la preparación antes del inicio liguero.

El conjunto de Manuel Pellegrini sigue buscando su ritmo y ser ese Betis vertical en ataque que hace tiempo dejó de ser. William Carvalho, pese a su calidad, es demasiado lento para hacer de Fekir o Canales y en las bandas sigue faltando velocidad y desborde. Lo intentó Juan Cruz por la derecha, muy activo, pero le falta ese puntito para decidir mejor en cada acción mientras que por el otro lado Juanmi no encontró espacios y cuando los halló no supo finalizar. Tampoco lo ayudo un Abner que, pese a que lo intenta, nunca pasa nada cuando el balón llega a sus botas.

No pudo el cuadro sevillano imponer su control en el centro del campo, pese a contar con Guido Rodríguez y Marc Roca. Poca generación de juego, lo que hace mejor William Carvalho si da un paso atrás, pero tampoco sufrió en defensa salvo en la acción del gol del Burnley, el primer que encaja Rui Silva esta pretemporada.

♟️ Córner al primer palo, prolongación y remate en el segundo. La pizarra de Kompany. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/D5afHydBVf — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) July 28, 2023

En el segundo saque de esquina que ponía en juego el equipo británico All-Dakhil peinaba hacia atrás y el central Beyer, solo en el segundo y rematando mal con la diestra, introducía la pelota en la portería del meta portugués casi en semifallo: 0-1 antes de la media hora en un encuentro en el que prácticamente no había pasado nada.

Y es que la presión alta de unos y otros impedía que ninguno de los equipos fuese capaz de controlar el juego porque no había lucidez para salir con el balón jugado desde atrás. El Burnley de Vincent Kompany, al que Pellegrini tuvo como futbolista a sus órdenes en el Manchester City, jugaba con tres centrales, pero era el portero Trafford el que más tocaba el esférico en la retaguardia. Balones en largo en busca del error del rival.

El Betis lo intentó más por el lado de Juan Cruz, pero apenas se acercó con disparos lejanos que se fueron lejos de la portería inglesa del hispano argentino, Sabaly y Willian José, que aportó poco en ataque.

'Amistoso', decían. Luiz Felipe y Gudmundsson se van a la ducha. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FuLMqfwBfG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) July 28, 2023

Y cuando parecía que el partido se iría con más historia al descanso el choque se calentó. Protagonista Luiz Felipe, que tras una fuerte entrada sobre Gudmundsson, toca balón eso sí, fue contestada por éste con una patada desde el suelo. La respuesta del internacional italiano fue un amago de cabezazo, pero sacó el brazo a pasear en la en la trifulca. Mecha corta la del central, expulsado por Figueroa Vázquez que bien pudo resolver la acción con una amonestación para cada jugador como parecían reclamarle ambos entrenadores, que en un amistoso querían seguir probando cosas y una segunda parte diez contra diez no les serviría tanto.

Pellegrini recompuso su defensa con la entrada de Marc Bartra, entre otros, al inicio de la segunda parte junto a Bellerín, Guardado, Borja Iglesias y Claudio Bravo, pero el Betis no varió su hoja de ruta en lo que va de pretemporada, con pocas ocasiones e incapaz siquiera de imponer un alto ritmo de juego, ahora incluso menos con los dos equipos con 10 futbolistas en un momento del verano cuando no están en plenas condiciones físicas.

Aun así estuvo mejor el cuadro hispalense que el Burnley, que introdujo también varios cambios al inicio de la segunda parte. El Betis marcó con un gran gol de Marc Bartra, en una falta sin aparente peligro en la medular. El central vio adelantado a Trafford y golpeó el balón. El meta inglés caminaba hacia atrás como podía y el balón, tras rozarlo, dio en el larguero, pero con la fortuna que le dio en la cabeza y se la introdujo él mismo en la portería.

El choque estaba roto, con espacios por las expulsiones y el momento de la preparación actual y ambos conjuntos se preocuparon más de no fallar que de crear. Aun así pudo adelantarse el Betis en un buen pase interior para la entrada de Ruibal, que le ganó la espalda al goleador Beyer, pero falló en el mano a mano con Trafford, que sacó una mano salvadora.

Tuvo sus ocasiones también Raúl García de Haro, que a poco que afine la puntería dará muchas alegrías a la afición, pero también Foster, especialmente aprovechando un error del debutante Chadi Riad aunque no pudo controlar ante Claudio Bravo.Cuarto partido de la pretemporada y aunque Pellegrini no le da importancia al resultado sí que debe incidir en la necesidad de crear más en ataque, el sello de su Betis años atrás que no se ha visto hasta ahora. Y el próximo test es un derbi en México.