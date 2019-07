Con el fin de agilizar la operación que debe llevar a Borja Iglesias desde el Espanyol al Betis, los agentes del futbolista perico, los hermanos Toldrá, tienen previsto llegar a Sevilla en las próximas horas para hablar con los rectores verdiblancos, según avanzaron desde el portal Pericos Online, todo ello, con el fin de desencallar una situación que se está prolongando en el tiempo mucho más de lo deseado por todas las partes.

El principal problema ahora mismo entre Betis y Espanyol en el movimiento que tiene a Borja Iglesias como protagonista radica en las formas de pago. El cuadro barcelonés solicita el importe íntegro de la cláusula de rescisión, situada en 28 millones de euros, algo a lo que el cuadro helipolitano, ahora mismo, no puede hacer frente. Es por ello que proponen otras fórmulas, como pagar más, aunque hacerlo a plazos, algo que ahora mismo no parece convencer en el seno de la entidad blanquiazul. Las palabras Rufete, director de fútbol periquito, que reconocía que la operación continúa "en el mismo sitio", así como su recado a Rubi, dejan entrever que no tienen previsto hacer ningún tipo de concesión a su par durante este trato.

El horizonte se ha quedado propicio para los intereses béticos. El West Ham, que parecía otro competidor en la carrera por el delantero, anunció la contratación de Haller por 50 millones de euros, por lo que el panorama parece el mejor para que el culebrón del verano en verdiblanco tenga buen final.