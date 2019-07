Rufete, sobre Borja Iglesias: "Su situación está muy clara"

Rufete, director de fútbol profesional del Espanyol, aprovechó la presentación del delantero argentino Matías Vargas con el club para hablar del capítulo de salidas. Evidentemente, una de los protagonistas era Borja Iglesias, vinculado al Betis durante prácticamente todo el mercado estival, y cuya llegada a Sevilla parece retrasarse mucho más de lo esperado. De hecho, ya el propio David Gallego, entrenador de los periquitos, habló del delantero, afirmando que el atacante "a día de hoy es jugador nuestro".

¿Está el Espanyol molesto porque Rubi haya colocado a Borja Iglesias en público como objetivo? Responde Rufete. "Yo me fijo en lo que hago yo, no voy a hablar de un jugador que no tengo. Tenemos que hablar de los que tenemos. Creo que es complicado no equivocarte tú como para ver lo que dicen los demás", avanzó el directivo alicantino. "Está muy clara la situación de él", se refirió sobre Borja Iglesias. "Nosotros seguimos en la misma situación del inicio. Aquí se habla mucho, pero que acaben las cosas como uno quiere o desearía, no siempre es fácil. Nosotros seguimos estando aquí. Borja es consciente de lo que el club se juega muchísimo. Empezamos a partir del 25 y haremos historia si entramos en fase de grupos, asumimos esa responsabilidad. Hay mucho trabajo detrás. Tenemos que estar juntos", continuió Rufete.

Además, el directivo avaló la profesionalidad de la plantilla, incluso los que tienen un pie fuera como el propio Borja Iglesias, Marc Roca o Mario Hermoso: "Los jugadores están a tope con nosotros. Se les ha explicado muy bien. No sabemos cuál es el final del trayecto, se lo he dicho a él. Vamos a intentar que ganen las tres partes. A partir de ahí tenemos nuestra responsabilidad. Pero estoy seguro que los que estarán en el campo darán todo por este escudo. Una cosa es nuestro trabajo y otro el mercado. Nuestra postura será la que tenemos y tienen contrato con nosotros".