David Gallego: "A día de hoy, Borja Iglesias es nuestro jugador"

David Gallego, entrenador del Espanyol, reconoció que vive estos días en los que algunos de sus principales jugadores pueden salir con "naturalidad". Entre ellos, Borja Iglesias, vinculado prácticamente desde el principio de verano al Betis, aunque su llegada cada día parece encontrar una dificultad añadida.

"Lo llevamos con mucha naturalidad. Todo lo que se diga cambia en un día. El cuerpo técnico está viendo a los jugadores con mucha implicación. Si no estuviéramos pendientes de los medios, no sabríamos que tienen ofertas importantes. No tengo ninguna queja de ellos. A día de hoy, Mario Hermoso y Borja Iglesias son jugadores nuestros y muy importantes para nosotros. Mañana no sé qué va a pasar con ellos ni con nadie", explicó el nuevo entrenador espanyolista durante el balance de la primera parte de la pretemporada.

Lo cierto es que el futbolista es uno más en el trabajo del Espanyol, teniendo un papel capital en muchos momentos de la preparación para el siguiente curso, si bien fue de la partida en el duelo que ayer enfrentó al equipo periquito ante el CF Peralada, que acabó con goleada blanquiazul.