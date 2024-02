Betis - Alavés: Una deuda que saldar

Siempre se dice hay formas y formas de perder. Es imposible, como dice Manuel Pellegrini, ganar siempre, pero el Betis está en deuda con sus aficionados, los 25.000 que fueron al Benito Villamarín el jueves y todos los que no, porque la pobre imagen que dio el equipo frente al Dinamo de Zagreb merece una disculpa en forma de triunfo ante el Alavés en LaLiga, que permita a los verdiblancos seguir metidos de lleno en la carrera por Europa.

La plantilla busca la redención después de una jornada de brazos caídos en la Conference League que no debe caer en saco roto. En uno de los peores partidos de la era Pellegrini, el conjunto verdiblanco hizo todo lo contrario de lo que lo ha llevado haciendo en las últimas campañas para instalarse en la zona noble con un juego dinámico y vertical del que se olvidó por completo frente a la escuadra croata, en el que el toque en corto al compañero que estaba cerca no conducía nunca a la portería contraria.

Seguro que el técnico ha tomado nota de los errores que no debe repetir y uno es, aunque él mismo no quisiese focalizar en nadie, darle galones a un William Carvalho disminuido físicamente y quién sabe si también anímicamente. Rodri o Abde tampoco agarraron la camiseta titular y las rotaciones, tirando de los jugadores con los que sí puede contar en LaLiga y no en Europa, volverán al equipo.

La entrada de Marc Roca en la medular es necesaria, aunque el catalán esté llamado a jugar la semana que viene como central en tierras balcánicas por la baja obligada por sanción de Pezzella. Esto podría hacer que el chileno reserve a Johnny Cardoso para este encuentro, dándole una nueva oportunidad en el centro del campo a Sergi Altimira en el doble pivote.

En la retaguardia, pocos cambios más allá de la vuelta de Sokratis junto al central argentino, porque no hay mucho más con Abner lesionado y Sabaly fuera de ritmo, por lo que repetirá Miranda en la izquierda y Bellerín entrará en la derecha.

Arriba es donde Pellegrini, como siempre y pese a los lesionados, tiene más alternativas, aunque el bajo rendimiento de algunos futbolistas no se lo pone nada fácil. Fekir seguirá acumulando minutos como enganche haciendo de Isco y Pablo Fornals regresará al costado derecho para darle dinamismo al juego de ataque con su calidad y movilidad, que se echaron en falta el pasado jueves. La punta de lanza se la disputarán Bakambu y Willian José, mientras que Chimy Ávila o Assane son opciones para partir desde el costado izquierdo.

El Betis necesita recuperar su fiabilidad como local para no dejar escapar más puntos de Heliópolis, fortín que sujetó al equipo cuando era incapaz de ganar a domicilio y donde ahora le está costando más sacar los partidos adelante. Viene en Laliga el conjunto sevillano de superar al Cádiz (0-2), pero sólo ha ganado uno de sus siete últimos partidos (1-0 al Granada, el 3 de enero) en casa en todas las competiciones, con tres empates (Real Madrid, Girona y Getafe) y tres derrotas (Rangers, Barcelona y Dinamo Zagreb).

Con la fortaleza defensiva como principal arma, el equipo de Pellegrini, que hizo menos autocrítica el jueves que algunos de sus futbolistas, debe estar acertado arriba y generar más juego en busca de la redención ante los suyos, que merecen una disculpa en forma de buen partido tras lo sucedido el jueves.

Enfrente, el Alavés de Luis García Plaza llega con la tranquilidad que le da verse con 10 puntos sobre el descenso con Rafa Marín y Javi López recuperados, Benavídez de vuelta a la convocatoria tras ser baja la pasada jornada y sólo con la duda de Tenaglia y la ausencia consabida Sedlar.