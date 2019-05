Alberto González y Manel Ruano, candidatos al banquillo del Betis Deportivo

El Betis no sólo busca un recambio en el banquillo para el primer equipo, sino que también trabaja en los posibles cambios que pueda haber en el filial, ya que la continuidad del actual entrenador, José Juan Romero, está casi descartada.

Tanto es así que el actual director de cantera de la entidad de Heliópolis, Miguel Calzado, trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico que se ponga al frente del segundo equipo verdiblanco de cara a la próxima temporada, con dos candidatos en la agenda, Alberto González y Manel Ruano, aunque éstos no son los únicos en la lista del responsable bético.

El primero de ellos dirigió al Polideportivo Ejido hasta el pasado mes de diciembre, cuando fue destituido tras tres temporadas y media en el banquillo celeste y un ascenso a Segunda B. La mala racha que atravesaba el cuadro almeriense, duodécimo a tres puntos de la promoción de descenso en las 18 jornadas que se habían disputado hasta el momento (un balance de siete victorias, dos empates y nueve derrotas) provocaron el cese del técnico malagueño. El otro candidato, Manel Ruano, ha estado trabajando en la cantera del Málaga, juvenil y Atlético Malagueño, y también es del agrado de los verdiblancos, que igualmente siguen trabajando en otras opciones además de estos dos aspirantes.

Estos movimientos hacen indicar que la etapa de José Juan Romero en el filial heliopolitano podría estar cerca de llegar a su final. El propio preparador gerenense escribía en las redes sociales (Twitter) las siguientes palabras: "Pasadas unas horas quiero expresar que lamento mucho no haber podido entrar en play off y que me considero responsable de todo... Agradecer a mis jugadores su enorme esfuerzo y compromiso con este escudo. También a mi cuerpo técnico por esa labor de luchar contra todo y contra mí".

"A todos los que trabajan a diario junto a nosotros que no al lado. Y a esa afición gracias a todos y digo a todos, no me dejaré a nadie. Eso sí, no olviden a este equipo, el futuro será de ellos, que es lo que les correspondía. Gracias y Musho Betis", añadía el todavía preparador del Betis Deportivo, que todo apunta vivirá una profunda reestructuración para la próxima campaña.