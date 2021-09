Aleix Vidal: "Siempre he usado espinilleras reglamentarias"

Aleix Vidal fue protagonista del duelo entre el Betis y el Espanyol. El exsevillista no sólo anotó el primer gol, con una celebración que encendió a la grada del Benito Villamarín, sino que luego recibió la entrada de Pezzella, que acabó suponiendo la expulsión del central argentino.

Algunos aficionados béticos, tanto en redes sociales como en comentarios en medios de comunicación, habían criticado al espanyolista por no usar espinilleras, argumentado que ese aspecto fue decisivo para que se le produjera la herida que hizo que el VAR interviniera para expulsar al defensa bético. Así, Aleix Vidal ha querido salir al paso de esta cuestión y ofrecer su punto de vista sobre la jugada en cuestión.

"No acostumbro a comentar sucesos que ocurren en el terreno de juego pero, visto lo visto, me veo con la obligación de aclarar la situación. Llevo diez años en el fútbol de élite y desde entonces he usado espinilleras reglamentarias. Podéis recurrir a imágenes donde se puede ver que mi herida está en una zona que usando incluso como la gente comenta espinilleras 'reglamentarias' la hubiese sufrido igual, ya que utilizo pre-tape por debajo", ha expuesto en las redes sociales, donde también ha querido quitarle trascendencia a la acción de Pezzella: "Es una acción fortuita y cosas que pueden pasar en el fútbol".

Aleix Vidal es uno de los futbolistas que usan las vendas que rodean la parte inferior de la pierna, a la altura de los tobillos, para sujetar las espinilleras (pre-tape), precisamente la zona en la que se produjo la herida en la que le acabaron cogiendo 15 puntos de sutura.