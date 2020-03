La sombra de Lorenzo Serra Ferrer sigue sobre la actualidad del Betis. Además de referirse a la situación de Rubi, Alexis Trujillo también ha hablado sobre la salida del balear. "Las partes son las que pueden saber la verdad de la situación", ha comentado el canario en Canal Sur Radio.

"Con Lorenzo he vivido grandísimas experiencias, hemos pasado dificultades, porque en el mundo del fútbol sucede esto. Suceden unos acontecimientos, que las partes son las que pueden saber las verdades de esa situación. En el mundo del fútbol he visto tantas cosas… ¿Se podía haber solventado con paciencia y cabeza fría? Posiblemente. Es como un matrimonio, si eres el amigo del marido de la mujer, ¿cómo participas para arreglarlo? Tendrán que arreglarlo ellos dos. Matrimonios que se han separado y luego han vuelto. Las partes intervinientes son las que deben tomar decisiones. Ángel Haro o López Catalán están haciendo que el club crezca. Deportivamente, con Lorenzo hemos tenido muy buenos momentos. Las partes principales son las que deben valorar y si pueden arreglarlas. Lorenzo tiene un espíritu competitivo grande", ha comentado Alexis sobre el adiós de Serra.

Además, el canario ha relatado cómo funciona la dirección deportiva. "De la manera que está estructurado el organigrama, la secretaría técnica opina en todas las decisiones deportivas, sobre el cuerpo técnico o jugadores que tienen que entran o salen. Después hay una comisión deportiva, formada por Haro, José Miguel, el director general y yo participo, y ahí se toman las decisiones", ha comentado Alexis, que le ha quitado la responsabilidad absoluta a López Catalán: "Como accionista y vicepresidente opina pero su voto no es definitivo. Nos da nombres y si nosotros creemos que no son oportunos no vienen al Betis".