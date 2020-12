Haro: "Si no nos aprueban las cuentas los accionistas, yo lo que haría, por coherencia, es dimitir"

El presidente del Betis, por último, ha tratado lo que espera en la próxima junta, esperando ganar. No obstante, ha sido claro al hablar sobre qué haría si José Miguel López Catalán no sigue o los accionistas no le aprueban al consejo las cuentas.

¿Piensa en su salida?

"No, cuando coincide mucha actividad en tus empresas y ahora con el Betis se duerme poco, pero esto se hace por un tema de ilusión y fe. No tengo ningún problema si no estoy en el club, pero me gustaría que fuese una alternativa capacitada. La temporada acaba de empezar, tenemos todas las opciones de estar arriba y no entiendo la situación ésta de catástrofe. No veo en absoluto que estemos en una situación de desastre".

Ampliación de capital

"Nosotros no tenemos sobre la mesa la idea de una ampliación de capital. Queremos sacar el año adelante. Necesitamos ventas, plusvalías de jugadores, las cuenta no son mejores o peores que la mayoría de LaLiga. Es que solamente hay que ver cuentas de otros equipos. El Betis está situación mala, pero en absoluto es desastrosa. La ampliación de capital no es la opción de trabajo que valoramos".

¿Se plantea un paso a un lado?

"Yo llegué al Betis en una situación que me llamó el señor Estepa. En una situación complicada, a los seis meses levantamiento de medias cautelares. Desde ese momento, dos o tres años juntas generales con un plebiscito. No tengo ningún apego a este cargo. El orgullo y la responsabilidad, pero si los béticos determinan que no debo seguir haré feliz a buena parte de mi familia".

¿Se plantea seguir sin José Miguel si hay votación contraria?

"Son casos, la plataforma es reciente. Entiendo y es mi opinión por coherencia si hay un ataque desmedido a alguien del consejo deberíamos dimitir en pleno. Creo que el primer punto es la aprobación de las cuentas y si no hubiera aprobación de cuentas no tendría sentido continuar. Yo lo que haría, siendo coherente es dimitir".

Ataques a la figura de Catalán

"Catalán es una persona que está dolida. No es justo el tratamiento que se le está dando por el cariño que le demostró a Lorenzo. Se está focalizando mucho. El máximo responsable es el presidente del Betis. Ese verano fue de inversiones importantes, no soy consumidor de tuits, pero había mucha ilusión. Recuerdo una ilusión tremenda, después terminó la temporada como se acabó y ha habido inversiones que no han dado el rendimiento que se esperaba de ellas".