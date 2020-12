Haro: "No estoy de acuerdo en eso que dicen de que damos bandazos"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizado en Onda Cero Sevilla, donde ha tratado diferentes asuntos de cara a la junta del próximo día 21.

Plano deportivo

"Hemos tenido partidos buenos, que nos han hecho pensar en lo mejor y también es verdad hemos tenido partidos en los que no hemos estado. Estamos en una situación con opciones de cumplir el objetivo de luchar ahí arriba. Necesita el equipo sacar puntos como el del otro día para coger confianza y tomar sensaciones como en partidos como ante el Elche y el Valencia".

Candidatura rival

"Tenemos una junta general de accionistas, como cada año. También es cierto que se presenta un grupo con la idea de cambiar al presidente y al órgano de administración. Tampoco está claro lo que pretenden porque el mensaje no es uniforme por cada una de las partes. Una habla de integración, otro de hacerlo diferente, por tanto quieren un nuevo consejo. Si han utilizado a la figura de Lorenzo, la vuelta de Lorenzo sólo sería posible si cambia todo el órgano de administración. Si son coherentes que expliquen su proyecto, quiénes serían los consejeros, quién sería el presidente… Yo no podría calificarlo de proyecto, deberían de dar más detalles".

La figura de Lorenzo Serra Ferrer

"Lorenzo desde hace un tiempo hasta aquí quiere volver. Está dando muestra de ello con un acercamiento con Caro Ledesma en aquel partido ante el Valencia. Quiere volver de una manera u otra. Lorenzo si alguien le ha abierto la vía de una posibilidad de vuelta la ha abrazado y está metido en esto, y poco puedo decir. Con respecto a Lorenzo mi respeto como entrenador, es un mito y junto a otros profesionales en su momento conseguimos un trofeo, pero si tengo que valorar su actitud o postura de Lorenzo como accionista o como una de las personas que va esa candidatura lo que no me gustan son sus declaraciones desde un punto de vista que no conoce, como es el tema de la gestión económica o de que estamos dispersos. Son expresiones que no me gustan, cuando estoy siendo respetuoso con él y podría contar todo lo que puedo contar, pero no lo hago porque sé que no es bueno para el Betis".

Deuda a corto plazo de 127 kilos

"Es extraño que no sepan utilizar a empresarios que deberían de conocer y analizar bien un balance. El Betis lo que tiene es un pasivo corriente por ese es importe, pero habría que restarle los activos corriente, que son los derechos que tú tienes y la tesorería. Y por tanto eso no es correcto. Confunde obligaciones con deuda. La deuda financiera neta del Betis a corto plazo es de 19, las obligaciones es de 127, pero hay también derechos que compensarían esas obligaciones. El Fondo de maniobra es negativo, pero hay que analizar otras cosas: adquisiciones de jugadores, valores de nuestros intangibles, disminución en 20 millones de euros la deuda a corto plazo… Hay una serie de elementos que hay que analizar. Quedarse con un término del balance y además sin expresarse bien con respecto a ese término es faltar a la verdad, crean una situación que no beneficia al Betis. Demuestra la poca lealtad que tienen. En estos cinco años, cosa que no se cuenta, veníamos de un concurso con un patrimonio negativo y ahora el patrimonio neto positivo".

¿Situación alarmante?

"Tan alarmante como el resto de clubes. El Covid 19 nos ha dado muy fuerte. No sólo en ingresos ordinarios, sobre todo, en ingresos extraordinarios. Las plusvalías son necesarias y hay que preocuparse como en otros clubes. Tener soluciones imaginativas desde el punto de vista de ingresos y reducción de gastos. Esto no es una empresa al uso. Esto al final hay una masa salarial de jugadores, que son los mismos que te tiene que sacar adelante un proyecto, y no es algo que se puede hacer un día para otro".

¿Seguirá como presidente?

"Yo creo que sí, para eso trabajo. Me preocupa que este grupo heterogéneo se haya unido y no ponga encima de la mesa las personas que van gobernar en el Betis. Y no les expliquen a los béticos cuál es su órgano de administración, quién sería el presidente del Betis. Es lo menos que se merecen los béticos desde el respeto".

Qué nota a la gestión de ABA desde que llegó

"No soy mucho de poner notas, creo que desde punto de vista institucional y de mejoras en estructuras ahí podemos hablar de un notable. En el tema deportivo estamos lejos de lo que queríamos. Queríamos un Betis compitiendo casi continuamente en Europa, pero estamos trabajando, no estoy de acuerdo en eso de dar bandazos, hay que cambiar cuando no funciona. Tenemos un director deportivo de entidad y un entrenador con un bagaje para ser optimista. Cambiar lo que no funciona para intentar que funcione. Eso hacemos".

Mensaje a los accionistas decepcionados

Primero que cualquier bético es bético independientemente de a quién pueda votar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es bajar el balón al suelo. No puede ser una pelea entre béticos. Con respecto a los que tienen dudas lo que aporto es lo que aporto en mis empresas, que es es honradez, trabajo y honestidad. Esto es fútbol, las veces salen las cosas bien a la primera otras veces no, pero sigo confiando en la capacidad del órgano de administración y estructura de club y entre todos vamos a sacar esto adelante.

Qué puede prometer a los béticos

"Lo que prometo es trabajo, el éxito y las ganas de ganar partidos. El Betis ha tenido épocas de todo tipo. Cada bético puede hacer memoria de sus títulos o aquella realidad institucional. Soy joven, los béticos de más años pueden hablar inestabilidad de otras épocas, estamos en un momento de estabilidad. El Betis está bien dirigido y en lo deportivo se ponen todos los elementos para que las cosas salgan bien. Trabajo, ilusión y que el bético siga confiando en nosotros".

Castaño

"No sé qué hará. Con Manolo hablé recientemente, pero no me ha expresado con quién va a ir o no va a ir. Yo sí sé que este grupo si cuentan con el apoyo de Castaño como del propio Lopera. Es necesarios para que les salgan las cuentas, otra cosa es que no lo digan".

Dimisión

"Si se produce una situación y no que se apruebe la gestión. Te sometes al escrutinio de los béticos. Si no se aprueba la gestión, ya lo he dicho, que esto no es un cargo vitalicio. Lo que sí me gustaría es que la oposición fuera formada con conocimiento y formalidad y que el día que uno no esté en el Betis se encuentre tranquilo y piense que el Betis esté en manos de gente honesta y capacitada".