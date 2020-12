Haro, sobre Serra: "El Betis no necesita rescatadores, ya no somos criaturitas"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizado en Cope Sevilla la situación actual del club de cara a la junta del próximo 21 de diciembre y se ha referido a las declaraciones de Lorenzo Serra Ferrer, miembro de la alternativa 'Es posible otro Betis'.

¿Le preocupa Lorenzo Serra Ferrer?

"Mi postura con respecto a Lorenzo es clara. El tiempo con él en el Betis fue una relación muy cordial. Creo que es una persona que está dentro de lo que es los grandes éxitos del Betis. El Lorenzo Serra Ferrer accionista con sus declaraciones no lo reconozco. Hablar de gestión económica de un club de fútbol… Debería ser más moderado porque ha tenido experiencia y no le ha ido bien. Lo que me ha sorprendido y debería cuidar es hablar eso de que viene a rescatar al Betis, al Betis no se le rescata. No necesitamos salvadores, ya no somos criaturitas, pero salvadores no necesita el Betis. El Betis no necesita rescatadores".

Puede usted unir las relaciones de Serra y Catalán

"Es que no se trata de ser árbitros de nada. Lorenzo salió del club de la manera que él quiso y como quiso. Salió como él quiso. Lo que hay que hacer es normalizar las relaciones. Si toma parte de una plataforma está en contra, lo que plantean ellos es un cese del órgano de administración. Si Paco ha sido más coherente, Rafael Salas está en campaña electoral para un cese. Lo que ocurre que necesitan un apoyo accionarial. Hablar de desastre económico del Betis no viene bien. Un enfrentamiento entre béticos que yo no he provocado".

Salida de Lorenzo Serra Ferrer, cambios y llegada Cordón

"Lorenzo sale del club bien remunerado como puesto de alto ejecutivo. No hace falta explicación. Es la confianza, y no hacen falta folios ni nada. Se le da otra opción que creemos que mejor encaja. Eso no es un drama. Es una situación normal que se da en las sociedades anónimas. Optamos por una secretaría técnica junto con la comisión deportiva. Está José Miguel, yo y las personas que habían venido como secretarios técnicos. Y lo que se está haciendo es una evaluación. La exigencia es esto, que todos los trabajadores del club se vean evaluados. Y si no es apropiado se toman determinaciones. Mi idea es hacer una evaluación de los puestos de trabajo cada año".

Labor de Cordón

"Se ha mejorado el scotuing por los profesionales que se han incorporado. El tema de Big Data es una herramienta más que cualquier club mira. Hay que seguir creyendo en todas las herramientas. Se realizan incorporaciones pero es un tema muy complejo. Hemos pasado de ingresos de 190 millones de euros a prácticamente la mitad. No hay capacidad de ir al mercado y fichar jugadores de una determinada dimensión. Se han hecho incorporaciones razonables, el entrenador entendía que la plantilla es suficiente para el objetivo marcado. Yo tengo reuniones con él y no he visto ese ímpetu de fichar. Cualquier entrenador es normal que quiera jugadores".

Situación deportiva

“Los últimos dos partidos antes de Osasuna se vio un equipo que daba signos de preocupación. Veíamos que el equipo se había caído en el sentid de poco espíritu. Al final los estados anímicos influyen. Creo que el equipo ha dado sensaciones de ser un buen equipo como ante el Valencia o el Elche. Hay que recuperar sensaciones. Ante Osasuna fue un partido de oficio y con empuje. Confío plenamente en el entrenador, el director deportivo y en la plantilla”.