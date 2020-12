Haro, sobre la alternativa: "Tu proyecto no puede ser Serra"

El presidente del Betis, Ángel Haro, también ha analizado el surgimiento de 'Es posible otro Betis', tratando los siguientes temas.

Alternativa

"Entiendo que cuando las cosas no van bien o hay malos resultados entras en un duelo porque no tienes resultados deportivos, pero las formas son importantes. Cuando se produce un movimiento determinado me planeo si es bueno o malo para el Betis. Cuando escucho a Rafael Salas hablando de gestión económica… A mí el señor Salas no me puede dar clases por la trayectoria de ambos. ¿Favorece esto a nuestra situación en LaLiga? Las formas son importantes. Si alguien tiene una alternativa se plantea de forma adecuada. Tu proyecto no puede ser Serra. Tienen que definirlo. Que hagan bien las cosas. No creo en esas palabras. El tema deportivo es muy relativo, pero de temas de gestión empresarial algún reconocimiento se me debe".

Más sobre la alternativa

"Es importante que este grupo de personas que hacen declaraciones les expliquen a los béticos qué van votar. No tienen proyecto. Primero sería explicar que quieren hacer con esa representación de acciones. Después si quieren un nuevo consejo, quién va a ser el presidente y cómo van a departamentar el club. Lo que percibo del accionista mediano es una situación de preocupación pero en general de confianza y espero que se vea reflejada en la junta. Confío en que vamos a ganar. Esto era el Betis de los Béticos. Esto está sustentado en que los accionistas de mayor peso tengamos lealtad institucional. Si lo que se hace es malo para el Betis es malo para todos, buscan intereses particulares que quieren entrar en el Betis cualquier costa".

Conversaciones con Caro Ledesma

"Yo voy a ser respetuoso, pero la situación me provoca extrañeza en ese comunicado. Es Caro el que me plantea que quiere entrar y quiere un pacto con accionistas, él me plantea que haga tándem para comprar acciones con Galera. Tuvimos varias comidas y quedamos en que yo lo llamaría. Lo llamé dos días después, había temas más importantes, como la situación del equipo. Son excusas de mal pagador, las personas van de cara. Con el señor Paco Galera también hablamos sobre abrir el consejo. No tengo ningún problema de abrir el consejo. Ha sido más coherente, aunque me hubiera gustado que me hubiera dicho que iban sacar ese comunicado. De Salas y Serra poco tengo que decir. Esto viene de largo. En febrero tuvieron reuniones de ellos y no se ponían de acuerdo en quién podía ser presidente, vuelven a haber reuniones en junio. Hay enfado del señor Caro, por eso aquel comunicado entorno a agosto, y en septiembre hay conversaciones conmigo de Caro y Galera. Se planteaba que querían entrar en el consejo y me hablaban de un nuevo proyecto. Tienen que decir que es un nuevo proyecto y si lo que quieren con un nuevo proyecto y no os engañe. Además, señores que han estado en el consejo conmigo, dando un trato vejatorio a los consejeros actuales. Deberían de ser más respetuosos con los profesionales que forman parte del consejo de administración".

Las formas de la oposición

"Me parece todo improvisado y coherente. Merece que los accionistas mayoritarios nos sentemos en una mesa, pero estar porque fui hijo de no o porque creo que debo estar… Ese Betis no es el de ahora. Nosotros fuimos por Serra, esa junta la ganamos porque traímos a Serra. En esa junta la diferencia era abismal, aun trayendo a copito de nieve hubiéramos ganado, hubiera sido intrascendente traer a alguno u otro. Rafael Salas no debería ni hablar de esa junta. Yo tengo ese resultado en una junta y no debería aparecer más en el Betis. Fue una diferencia de un resultado abismal".