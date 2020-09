Antonio Cordón, un día a día más allá de los fichajes

Además de tratar el tema de los fichajes, Antonio Cordón, director deportivo del Betis, ha explicado que su labor va más allá de fichar y en eso se encuentra también centrado.

Trabajo en la ciudad deportiva

"La gente está acostumbrada a que la figura del director deportivo se le asocie a los fichajes y por mi parte no es esa la figura. Es una parte más de las funciones que le corresponde a un director deportivo, pero no es la más importante. El director deportivo tiene que aunar otras facetas. Trabajar para crear aureola de trabajo. Estar pendiente de todo lo que sucede en el día a día, en la cantera, en el Betis Deportivo, en el juvenil, en los menajes que se les da a los jugadores, en la preparación de viajes, en las charlas, en los vídeos que le ponemos a los jugadores… No sólo es el fichar bien o mal".

Europa

"El objetivo del Betis es mañana martes. Entrenar lo mejor posible, crear esa aureola positiva, esa fuerza del grupo. Después tenemos que marcarnos un camino y empezar a caminar. La meta llegará. A tope al trabajo. Marcarse objetivos a largo plazo a mí nunca me gustó. Para construir la pared hay que poner primero un ladrillo y después otro, entrenar como si nada hubiera pasado y no tuviéramos ningún punto".

El secreto de Pellegrini

"El equipo trabaja duro y con excelencia, pero para tener éxito y secreto hay que hacer grupo. Esa es la religión que tenemos que tener los trabajadores del club. Hacer grupo y estar cerca del míster. Sabemos los conocimientos que tiene, a los jugadores los sabe llevar muy bien. Sabe trabajar cada partido y cada momento del partido. Está consiguiendo que todos los jugadores estén muy comprometidos y que poco a poco marquemos pequeñas metas y las vayamos consiguiendo. La gente está comprometida".