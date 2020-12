Tras las dos dolorosas derrotas ante el Athletic y el Eibar se hacía necesario la comparecencia de algún peso pesado del Betis y el turno le tocó a Antonio Cordón, director general deportivo y cargo bien remunerado en la entidad. El discurso del extremeño estuvo cargado de tópicos y lugares comunes y sin encontrar una explicación al bajón en el rendimiento. "Estamos trabajando el aspecto mental", señaló Cordón como única respuesta para mejorar las prestaciones de la plantilla.

Eso sí, Cordón asumió su cuota de responsabilidad, la que lleva implícita en la nómina que le colocaron Ángel Haro y José Miguel López Catalán cuando fueron a buscarlo, aunque también ha dejado claro que las dificultades económicas tampoco le permitieron meter el bisturí en la plantilla.

"Si supiera lo que le ocurre al Betis no estaríamos hablando tanto. Ha sido un día difícil, pero hay que levantarse. Ha sido un mes muy complicado. Creo que el primer resultado negativo nos metió mucha presión y en el fútbol el estado de ánimo es muy importante. Llevamos un par de partidos jugando francamente mal y estamos trabajando para recobrar las sensaciones del principio de la Liga", expuso Cordón, que le quitó responsabilidad a los jugadores, consciente de que tampoco podrá hacer revoluciones en el mercado invernal: "Las cosas no pasan del blanco al negro en un solo día pero el deporte también tiene estas cuestiones. En un mismo partido vas perdiendo y por una casualidad metes un gol y remontas. Creo que el grupo se entrena bien y hay compromiso. Estamos trabajando e incidiendo en el aspecto mental porque nuestros jugadores dan el máximo que ellos pueden con sus piernas, no se les puede achacar a ninguno una falta de compromiso o actitud aunque parezca que en el campo no corren. Puedo decir que trabajan mucho y realmente hay un componente emocional que tenemos que superar".

Sí pronunció Cordón la palabra deseada por los dirigentes, que precisamente lo contrataron en verano para que asumiera la responsabilidad de la parcela deportiva. "Si tenemos que buscar culpables, Antonio Cordón es el principal culpable. No tengo problemas en decir que Cordón es el principal culpable, si quieren un nombre, lo asumo. Para Antonio Cordón los jugadores que tiene los va a defender a muerte. Lo que tenga que decirle a ellos, lo digo de puertas hacia dentro como esta mañana y hacia fuera van a tener mi apoyo siempre", señaló el extremeño, que también respaldó a Pellegrini: "Está con la ilusión como si estuviese comenzando su carrera. Es consciente del equipo, del proyecto que tenemos entre manos y es consciente de la magnitud que lleva el Betis. Está más ilusionado que nunca porque quiere trabajar para tener al club lo más alto posible. Es consciente de que tenemos que devolver la alegría a la afición. Estamos mentalizados".