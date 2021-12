Antonio Cordón: "Me gustaría estar en Champions en mayo"

Como un miembro más de la expedición, el director general deportivo, Antonio Cordón, se encuentra en Glasgow con el Betis y desde allí ha atendido a Radio Sevilla en la previa del encuentro ante el Celtic. Cordón se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento del equipo, aunque se ha mostrado ambicioso a la hora de señalar su deseo para final de temporada.

"Nos quedan cinco meses para acabar todas las competiciones, ya veremos de qué somos capaces. Me gustaría estar en zona Champions en mayo, ahora es un aliciente, los rivales nos considerarán, se valora lo hecho por el club, y en especial por el técnico y los jugadores... Es para estar contentos con el crecimiento que estamos consolidando", ha indicado el director deportivo, que tampoco ha ahondado demasiado en sus planes inmediatos: "El presidente ya lo comentó, las negociaciones con Fekir van por buen camino. Estamos trabajando en la sombra en muchos frentes y esperemos conseguir los objetivos con las personas que queremos. Tranquilos nunca se está en una dirección deportiva, se mantiene una velocidad de crucero en el trabajo. Se mantiene la calma siempre en malos y buenos momentos".

Sobre la presencia del Sevilla en la Liga Europa, tras su eliminación del miércoles, Cordón le ha restado trascendencia. "La salsa del torneo no es cosa del Sevilla, se la dan todos los rivales, es un gran torneo, por tanto ilusionante, vamos a tener que estar muy preparados para seguir dando alegrías. Lo que más me ha gustado es que el Betis esté en el siguiente bombo, no valoro lo demás. Es una competición donde hay equipos históricos, todos los que siguen la quieren ganar y ya veremos qué sucede", ha dicho sin que tampoco haya mostrado preferencia de cara al sorteo del lunes: "La verdad es que el fútbol son momentos, el sorteo no lo miramos todavía, quedan el partido de hoy y el de la Real Sociedad. Además, no podemos elegir, no está en nuestra mano".