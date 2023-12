Más cambios en el Betis Baloncesto: Faggiano y Wembi nuevos fichajes

El carrusel de jugadores no para en el Betis Baloncesto. El grupo Xoy sigue tirando de billetera empecinado en alcanzar los play off y, por qué no, el ascenso y realizó un nuevo cambio de cromos en la plantilla con el fichaje de Lucas Faggiano, base de 34 años, que se suma al ya anunciado por este periódico Emmanuel Wembi, que ocuparán las fichas que dejan los cortados Rogic y Pacheco.

Faggiano y Wembi, como antes Romero, Frazier, llegan de la liga mexicana donde Iván Déniz, principal ficgura en los fichajes, los ha visto de cerca. Al pívot lo entrenó en el Libertadores de Querétaro, mientras que el veterano base, de 34 años y que tiene pasaporte italiano, viene de ganar la LNBP en el país azteca. Será su tercera aventura en España, después de militar en el Gipuzkoa Básket en la temporada 2020-21 en ACB y en el Estudiantes de LEB Oro en la 2021-22.

¿Plantilla cerrada?

Son ya siete los fichajes realizados por el conjunto verdiblanco con la liga empezada, ya que a estos dos últimos hay que sumar Barnes, Hanzlik, Polanco, Berzins y Frazier. Por contra, se han dado seis bajas: Dylan Frye, que no llegó ni a debutar oficialmente, Krutwig, Romero y Rakocevic, además de los citados Rogic y Pacheco. De los fichajes realizados en verano por el director deportivo, Armando Guerrero, sólo quedan los quie son cupos de formación.