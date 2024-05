Betis Baloncesto: Al 'play off', como un lobo con piel de cordero

La temporada del Betis Baloncesto se alargará un par de semanas más..., como poco. En una campaña de sensaciones encontradas, la clasificación para los play off es un justo premio para una plantilla que hizo del vestuario un búnker y que se propuso agarrar ese noveno puesto como objetivo personal. Dicho y hecho.

Espera en la eliminatoria de acceso a la Final Four (aún por determinar la sede) Estudiantes, líder varias jornadas de la LEB Oro hasta que las lesiones y los problemas extradeportivos le hicieron perder fuelle, si bien el título de la Copa Princesa le permite cruzarse con los verdiblancos pese a acabar cuarto en la fase regular. Fue el cuadro colegial el primer rival bético al inicio de la segunda vuelta, en Madrid, y la victoria se quedó en la capital de España en un duelo igualado resuelto al final (93-87).

Es el referente más cercano, ya que en poco se parecen uno y otro equipo respecto a los que se enfrentaron en San Pablo en la tercera jornada (77-86) allá por octubre, por lo que hay que mirar a ese encuentro en el Wizink de finales de enero en el que Frazier todavía vestía de verdiblanco antes de pasarse al conjunto colegial, aunque no jugará ante su ex equipo al haber sido cortado por el club madrileño, como pasa con Rakocevic. Mucho que no haya un ex de por medio.

Aunque sí que hay un par de jugadores de pasado bético. Uno de ellos, Johnny Dee, que ya subió con el conjunto heliopolitano, es una de las piedras angulares de Estudiantes, un jugador con puntos en sus manos capaz de marcar diferencias en un abrir y cerrar de ojos. El otro tuvo un paso testimonial, ya que Nzosa apenas pudo jugar la pasada campaña al llegar lesionado y pasó en Sevilla la temporada recuperándose.

Junto a Dee, otro tirador como Francis Alonso, al que habrá que atar en corto, un termómetro como Wintering –46 puntos le ha hecho al Betis en los dos partidos–, que marca el paso colegial desde la dirección, y la presencia interior de Larsen –cualquier rival con un pívot con fundamentos y talla le ha puesto difíciles las cosas al cuadro de Bruno Savignani– lideran un equipo con piezas importantes en la rotación como Guillem Ferrando, Alex Murphy, Adams Sola o Leimanis.

Puede ser ésa una de las claves de la eliminatoria, ya que el técnico verdiblanco tiene menos recursos en su banquillo, de manera que los Faggiano, Polanco y Joaquín Rodríguez deberán exprimirse en esta eliminatoria que arranca el viernes (21:00) en Magariños y tendrá su segunda parada el domingo (12:00) en el Wizink. Rascar un triunfo en alguna de esas dos salidas es el objetivo de un Betis que afronta el cruce con los deberes hechos, ya que la novena plaza, pese al dinero invertido, es ya un éxito por lo convulso del curso y llega sin presión ni la condición de favorito, lo que lo convierte en un lobo con piel de cordero.

Y es que en esta segunda vuelta la mejora es más que evidente. Inició la segunda mitad del campeonato con seis victorias y 11 derrotas, números que ha intercambiado para acabar la liga con 17 triunfos y 17 tropiezos –11 triunfos firmó Estudiantes también en la segunda vuelta–. No viene mal haber perdido los dos encuentros ligueros con un Estudiantes que puede afrontar con confianza el duelo, sabedor, sin embargo, de que el rival puede darle un susto si su trío mágico entra en trance. Hará falta, eso sí, que la defensa verdiblanca esté a su mejor nivel como ha demostrado en la segunda vuelta, en la que dejó al rival de turno en 75 puntos o menos en nueve ocasiones, entre ellos rivales de play off como Valladolid, Lleida o Alicante. Eso sí, encajó más de 85 puntos en cinco ocasiones (Gipuzkoa, San Pablo Burgos, Tizona, Leyma Coruña y Estudiantes), por lo que reducir la aportación ofensiva del conjunto de Pedro Rivero será una de las claves.