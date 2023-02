El Betis-Barcelona de LaLiga, en directo

Ayoze: "Era el momento de renunciar a cosas y estar aquí. Llevo sólo unas horas y ya me doy cuenta de que es la decisión acertada. Hablé con Pellegrini ya en una primera toma de contacto. Es un gran entrenador y fue un factor clave para que yo viniera", señaló el futbolista, que añadió: "Ya estoy en el grupo de WhatsApp del equipo, aunque aún no he conocido a los compañeros. Hay un gran vestuario y un muy bien equipo. Tengo nasa de integrarme y sentirme como uno más".