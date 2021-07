El Betis ha iniciado hoy los reconocimientos médicos, lo que ha provocado el reencuentro de los futbolistas y también la primera toma de contacto con la ciudad deportiva. "Es una temporada ilusionante", ha indicado Marc Bartra, que se siente con ganas de afrontar nuevos retos. "Jugar tres competiciones es lo que quería", ha añadido el defensa, que también ha mostrado su deseo de volver a estar delante de la afición bética.

"Estoy motivado porque creo que es una temporada ilusionante en el sentido de que tenemos las tres competiciones. Es algo que desde que llegué a aquí es lo que quería, el competir en LaLiga, Copa y Europa. Lo tenía siempre en mente. El club es lo que quiere. A nivel personal, acostumbrado a competir cada tres días, es lo que más me gusta. Tanto a nivel grupal como personal es positivo que tengamos partido cada tres o cuatro días", ha señalado Bartra, que ya no mira a los problemas físicos del pasado año: "Somos un equipo hecho para poder competir en las tres competiciones, más jugadores que puedan venir a ayudar. Lo importante es que estemos todos metido, sabiendo la importancia del grupo. A nivel personal con todo lo pasado controlado, a nivel de la lesión y de vesícula. Eso me hace estar más motivado, con más ganas, sabiendo que vamos a competir cada tres días. Es un punto que lo veo positivo. A nivel mental necesitaba estar recuperado y contento por empezar una nueva temporada con el Betis".

Sobre el regreso del público al Benito Villamarín, Bartra ha mostrado su ilusión. "El factor público en el fútbol es muy importante. No solo somos los jugadores, es todo el mundo y aún más aún en un club como el Betis. La afición juega un papel fundamental. Cuando nos dan buena energía, nos dan ese plus para seguir competiendo, hasta el momentos y partidos que hace todo vaya a más", ha comentado el defensa bético para añadir: "Desde el primer año que llegué ya sabía lo que era la afición aquí, el poder y la energía que dan. Después de un año sin estar, imagínate, va a ser algo grande y encima en una temporada tan bonita con partidos bonitos y de los que nos gustan tantos", ha comentado el defensa, uno de los pesos pesados del vestuario: "Me siento dentro del grupo de los más veteranos. Me siento contento de volver a ver a los compañeros, después de una temporada que se han dejado experiencias atrás muy buenas, otras no tanto que te hacen más fuerte. Ahora se reúne todo en una temporada que vuelve el público, que mentalmente he podido coger energía en las vacaciones. Ahora estoy focalizado, mentalizado, con ambición y la máxima exigencia que es lo que merece este club, que estés al cien por cien y entre todos vamos a sacar adelante".

Por último, Bartra se ha referido al inicio liguero frente al Mallorca: "Es un recién ascendido, pero ya vimos el año pasado que los recién ascendido en los primeros partidos van con esa adrenalina y motivación de haber subido. Todos los equipos te lo ponen difícil y jugamos fuera de casa; pero se va a hacer una buena pretemporada, además tenemos más tiempo para prepararla que la anterior que tuvo que ir todo bastante rápido. A nivel físicos nos va ir muy bien poder trabajar más días y, sobre todo, con muchas ganas de que llegue".