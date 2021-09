Betis, el gran reto de Bartra

Marc Bartra tiene un gran reto por delante: volver a ser aquel central de nivel que llegó al Betis en el mercado de invierno de la temporada 2016-17 y que meses después lo llevó a su regreso a una convocatoria con la selección española.

En definitiva, a volver a ser un futbolista importante en el conjunto verdiblanco, y para ello, como indicó Manuel Pellegrini en su entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, aprovechar desde ya las oportunidades que tenga, después de una pretemporada con algún problema muscular del que se ha recuperado recientemente. "Es la primera pretemporada que me pierdo varios partidos en toda mi carrera. Lo importante es cómo estoy ahora. Estoy recuperado, disponible y con ganas de que llegue la primera victoria del equipo y poder estar. Lo que me ocupa de verdad es recuperar un gran nivel, quizás el que me llevó a estar en la selección. Es lo que tengo en mi mente, que no sea una temporada más, que sea una gran temporada. Y todo pasa por trabajar, que me respete la salud, y mentalmente me he preparado también para dar un gran año, recuperar sensaciones físicas buenas y dar un buen nivel", comentó ayer el zaguero en Radio Marca Sevilla.

Ambición "Lo que me ocupa de verdad es recuperar un gran nivel; que no sea una temporada más, sino una gran temporada"

La ambición de Bartra se traslada también al terreno de lo colectivo, pues entiende que el plantel ha dado un salto de calidad con respecto al de la pasada temporada: "Se va a ver durante la temporada porque el fútbol es así, pero viendo los que se han ido y los que estamos, no creo que se haya debilitado el equipo, incluso en algún aspecto está mejor". Y eso es lo que espera Bartra que el Betis demuestre en el Nuevo Los Cármenes en pos de conseguir la primera victoria de la temporada: "El arranque no ha sido como esperábamos, pero ahora viene un tramo de partidos importantes para poder dar ese golpe encima de la mesa y mostrar el buen equipo que creo que tenemos".

Hambre "Vine al Betis para jugar en Europa, para competir cada tres días, es lo que me gusta y este año se va a volver a cumplir"

En este sentido, el defensa del cuadro heliopolitano reconoce que le gusta esa exigencia de competir cada tres días: "Yo estoy acostumbrado a competir cada tres días. A mí es lo que me gusta de verdad y es para lo que vine al Betis, para jugar en Europa, para competir cada tres días, y este año se va a volver a cumplir. Es a lo que he estado acostumbrado toda mi carrera salvo estos dos últimos años".

El zaguero ve un grupo atractivo en Europa en el que el Betis "tiene mucho que decir"

Incluso, Bartra fue claro a la hora de que los verdiblancos se pongan como meta este año volver a clasificarse para jugar en Europa: "Eso es, y eso pasa por la estabilidad, de dentro a fuera. Tenemos que remar todos, el club está haciendo las cosas muy bien, nos hemos reforzado bien... Tiene que ser nuestra mentalidad. Sabemos cuál es el camino, pero hay que tener esa ambición o madurez. Somos bastantes los que estamos acostumbrados a jugar en Europa y hay que estar ahí sí o sí".

Confianza "Viene un tramo de partidos para poder dar ese golpe encima de la mesa y mostrar el buen equipo que creo que tenemos"

En relación a la Liga Europa, Bartra no oculta la ilusión que reina en el vestuario por hacer algo importante y lo entiende que pasa por lograr la clasificación en la fase de un grupo al que ve muy atractivo: "Es un grupo muy bonito, pero a la vez muy exigente. Son los dos adjetivos que le pongo porque son equipos acostumbrados a jugar la Champions, ser de los grandes de sus ligas, y con un Betis que tenemos mucho que decir. Queremos hacer un gran papel".

Liga Europa "Jugar una final es bonito en cualquier sitio, pero nosotros sólo nos centramos ahora en el Granada y el Celtic"

Por último, cuestionado por el hecho de que la final de la Liga Europa sea en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Bartra prefiere centrarse en estos momentos en el día a día y no mirar más allá: "Nosotros nos centramos sólo en el Granada, y luego en el Celtic. Pensaremos en el grupo y en pasarlo, que habrá suficientes dificultades para pensar más allá. Jugar una final es bonito en cualquier sitio. Está claro que aquí estamos al lado, en la ciudad, con toda nuestra gente y puede ser muy, muy bonito, pero en lo que nos centramos es en hacer un buen papel en el grupo porque el fútbol hoy en día es el presente".