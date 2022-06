Bellerín y Ceballos, en 'stand by'

El Betis sigue estando muy presente para Héctor Bellerín y Dani Ceballos de cara a la próxima temporada. El conjunto verdiblanco aparece con un nexo común para el lateral y el centrocampista, pero de momento ese vínculo se encuentra en stand by a la espera de que se resuelva la situación de ambos jugadores y la tesorería verdiblanca permita también afrontar ambas operaciones, por lo que de momento el lateral comenzó ayer a entrenarse con el Arsenal y el centrocampista volvió a dejar claro que la decisión sobre su futuro está pendiente de una charla en pretemporada con Carlo Ancelotti para ver si puede tener hueco o le va a resultar complicado gozar de minutos, teniendo el utrerano muy presente la posibilidad de regresar al cuadro bético si el técnico italiano le cierra la puerta.

Dani Ceballos "Al Betis se lo debo todo, fue el que apostó por mí; lo he seguido estando lejos"

Bellerín, al que le resta un año de contrato con el Arsenal, se ejercitó bajo las órdenes de Mikel Arteta a la espera de que en el transcurso del verano pueda salir y volver a Heliópolis, que sigue siendo su primera opción. No le faltan al jugador catalán pretendientes, tanto de Italia, siendo vinculado a la Roma, Fiorentina y Juventus; como en España, recientemente relacionado con un Atlético de Madrid que busca un jugador de sus características para reforzar el costado derecho de la zaga. Sin embargo, la primera opción para Bellerín sigue siendo el Betis.

El Arsenal sigue queriendo una cantidad de dinero importante por Bellerín, con contrato hasta 2023

Así de claro lo dejó al finalizar la temporada y su pensamiento no ha cambiado, aunque la postura de los Gunners sigue firme en cuanto a querer percibir una cantidad de dinero por su futbolista, que sería libre en enero para firmar por otro club. Una situación, por tanto, en compás de espera, como ocurre con Dani Ceballos, que ayer, en una entrevista en Relevo, volvió a dejar claro cuándo tomará una decisión sobre dónde jugará la próxima temporada: "Hoy estás aquí, pero mañana puede haber un cambio en otro lado. Que un entrenador te pida o dé confianza es clave, el jugador va a la confianza del técnico. Si el entrenador te da confianza, todo fluye. Tengo una charla pendiente con Ancelotti y a partir de ahí decidiremos el futuro".

Dani Ceballos sigue teniendo al Betis como opción preferente en el caso de dejar el club blanco

Y ese futuro podría pasar por el Betis, club al que Ceballos sigue teniendo mucho cariño: "El Betis es el equipo al que siempre he estado ligado. Al Betis yo se lo debo todo. Fue el que realmente apostó por mí. El que me hizo mi primer gran contrato y el que me llevó a donde estoy. He seguido siendo seguidor del Betis estando lejos, veo los partidos y le deseo suerte siempre". Precisamente, en el Arsenal, tanto él como Bellerín seguían de lleno la actualidad del Betis y veían sus partidos, y ya el curso pasado estuvo muy cerca la posibilidad de que ambos coincidieran en el conjunto verdiblanco, pero al final sólo acabó llegando a Heliópolis el lateral.

"Nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí juntos, a lo mejor algún día puede hacerse realidad", manifestó Bellerín en su presentación como jugador del Betis el pasado verano. Un año después, la opción de que ambos puedan coincidir sigue abierta, aunque de momento ese vínculo verdiblanco está para ambos en stand by.